Stalno se budite točno prije alarma? Nije slučajnost

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Namjestili ste alarm za 6:30, ali oči ste otvorili nekoliko minuta ranije – bez ikakvog zvuka ili vanjskog podražaja? To nije neobično. Vaš organizam ima vlastiti "unutarnji alarm" koji može vrlo precizno predvidjeti kada je vrijeme za buđenje.

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Za to je zaslužan cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji biološki sat koji regulira kada smo pospani, a kada budni. Njime upravlja mala skupina neurona u mozgu poznata kao suprahijazmatska jezgra, svojevrsni "glavni sat" organizma.

Taj sustav ne određuje samo san i budnost, već utječe i na tjelesnu temperaturu, glad, probavu i druge funkcije, piše The Conversation.

Tijelo se priprema za buđenje prije alarma

Ako svakog dana odlazite spavati i budite se približno u isto vrijeme, vaš organizam s vremenom počinje predviđati kada će doći vrijeme za ustajanje.

Prije nego što alarm zazvoni, temperatura tijela počinje rasti, razina melatonina – hormona povezanog sa spavanjem – pada, a raste razina kortizola, hormona koji pomaže tijelu da se razbudi i pripremi za novi dan.

Zato se ponekad probudimo nekoliko minuta prije alarma. Tijelo je već započelo prijelaz iz sna u budno stanje.

Ako se budite odmorni, to je dobar znak

Buđenje neposredno prije alarma samo po sebi nije razlog za zabrinutost. Ako se pritom osjećate odmorno i budno, to može značiti da je vaš biološki ritam dobro usklađen s dnevnom rutinom.

No ako se budite prerano, a osjećate se iscrpljeno, nemirno ili pospano, uzrok može biti loša kvaliteta sna, a ne precizan biološki sat.

Neredovit raspored spavanja može poremetiti cirkadijalni ritam, zbog čega je teže zaspati, koncentrirati se i ujutro se osjećati odmorno. Alarm vas tada može probuditi usred dublje faze sna, što izaziva poznatu jutarnju omamljenost.

Stres nas može probuditi prerano

Na san utječu i stres i tjeskoba. Povišena razina kortizola može otežati održavanje sna i uzrokovati prerano buđenje.

Slično se može dogoditi kada iščekujemo neki važan ili uzbudljiv događaj. Mozak tada ostaje u stanju povećane budnosti, zbog čega je san plići i češće se budimo.

Povremeno buđenje zbog stresa ili uzbuđenja normalno je, ali ako se događa često, može dovesti do dugotrajnijih problema sa spavanjem.

Kako naučiti buditi se bez alarma?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći u usklađivanju biološkog sata:

odlazite na spavanje i budite se u približno isto vrijeme, čak i vikendom

ciljajte na 7 do 8 sati sna

izbjegavajte kasno navečer kofein, alkohol i obilne obroke

spavajte u tamnoj i mirnoj prostoriji

smanjite korištenje mobitela i drugih ekrana prije spavanja

ujutro se izložite prirodnom dnevnom svjetlu.

Uz redovit ritam i dovoljno sna, organizam može naučiti kada je vrijeme za buđenje – pa vam alarm s vremenom možda više neće ni trebati.