Što se događa s našim tijelom kada prestanemo konzumirati kofein?

Kofein, tvar koja se nalazi u mnogim napicima i prehrambenim proizvodima, čini sastavni dio svakodnevnog života za većinu ljudi diljem svijeta.

Otprilike 85 posto odraslih Amerikanaca redovito konzumira kofein, često više puta dnevno, pri čemu kava dominira kao glavni izvor ove stimulirajuće tvari. Bez obzira na to želite li iznenada prestati s kavom ili tek smanjiti unos kofeina, odluka o prestanku konzumacije kofeina može imati niz kratkoročnih i dugoročnih posljedica na vaše zdravlje.

Ovisno o ozbiljnosti vaše ovisnosti o kofeinu, mogli biste iskusiti intenzivne simptome apstinencije, jer, ne zaboravimo, kofein je psihoaktivna tvar. Najbolje je postupno smanjivati unos kofeina, posebno ako konzumirate više šalica dnevno jer čak i oni koji konzumiraju samo jednu šalicu kave dnevno mogu doživjeti simptome odvikavanja.

Dok neke od sljedećih nuspojava mogu biti neugodne, važno je napomenuti da će većina negativnih učinaka trajati samo nekoliko dana. Postoje mnogi razlozi zbog kojih biste mogli razmotriti smanjenje unosa kofeina, uključujući njegov utjecaj na razinu energije, san, probavu i druge aspekte vašeg života.

Glavobolje – često neželjeni gosti

Kofein ima dvostruki učinak na glavobolje. Ne samo da se njegova konzumacija povezuje s učestalijim glavoboljama već i prestanak uzimanja kofeina može uzrokovati glavobolje. Ova situacija postaje još složenija s obzirom na to da se kofein često koristi kao sredstvo za ublažavanje glavobolje.

Redovita konzumacija kave može uzrokovati sužavanje krvnih žila, što rezultira smanjenim protokom krvi. Kad prestanete konzumirati kavu, krvne žile se šire na svoju normalnu veličinu, što privremeno može uzrokovati glavobolje. Ako se suočavate s glavoboljama zbog odvikavanja, izbjegavajte lijekove protiv bolova koji sadrže kofein.

Gubitak težine – neočekivani bonus

Bez obzira na to konzumirate li redovito kavu, gazirane napitke – uključujući dijetalne, ili neke druge napitke s kofeinom poput energetskih pića, prestanak konzumacije kofeina može rezultirati gubitkom težine. Dok obična kava sadrži svega oko dvije kalorije po šalici, dodaci poput mlijeka, šećera i sirupa za kavu mogu značiti ozbiljne kalorije. To može dovesti do postupnog povećanja tjelesne mase tijekom vremena.

Studija iz 2021. godine, objavljena u časopisu American Medical Association, povezala je konzumaciju dijetalnih gaziranih napitaka s pojačanom žudnjom za slanom hranom kod pretilih osoba, što bi moglo dovesti do neželjenog povećanja unosa kalorija. No, prestanak konzumacije kofeina može pomoći u obrnutom smjeru i pridonijeti smanjenju tjelesne mase.

Probava – mogući zatvor

Kava je poznata po poticanju probavnog sustava, a prestanak konzumacije kofeina može rezultirati manjim gastrointestinalnim nepravilnostima poput zatvora. Kofein može imati interakciju s mikroorganizmima koji nastanjuju naša crijeva, što podržava probavu. Dakle, prestanak konzumacije kofeina može prouzročiti manje poteškoće u kupaonici.

Srećom, redovita konzumacija vode i prehrana bogata vlaknima, uključujući voće, povrće, orašaste plodove i cjelovite žitarice, mogu pomoći u održavanju normalne probave.

Opća dobrobit – više opuštanja i bolji san

Prestanak konzumacije kofeina može vam pomoći smanjiti razinu stresa. Kofein je poznat po poticanju stresa i anksioznosti, a izbacivanje kofeina iz prehrane može vam pomoći da se osjećate smirenije i manje podložni stresu, piše Eating Well.

Također, možete očekivati poboljšanje kvalitete sna. Kofein ima direktan utjecaj na naš ciklus spavanja i buđenja, a ti učinci mogu trajati satima. Potpuno izbjegavanje kofeina smanjuje rizik od poremećaja spavanja i pomaže tijelu da prirodno prepozna kada je vrijeme za odmor.

