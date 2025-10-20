A JOŠ NE ZARAĐUJE PRAVU PLAĆU
Student pokazao koliko mjesečno troši u najsretnijem gradu na svijetu: Balkanci "na aparatima"
Pjero se preselio u Dansku, odakle redovito dijeli zanimljivosti, ali posebno se ističu snimke koje otkrivaju koliki su mu troškovi u toj zemlji.
Oglas
Pjero Kargotić je Splićanin koji je najprije u Zagrebu studirao novinarstvo, a zatim je, u potrazi za novim životnim iskustvima, završio u Danskoj, točnije u Kopenhagenu, gdje je upisao diplomski studij.
Balkanci su se svojedobno šokirali kada je otkrio da živi u stanu od 32 kvadrata koji iznajmljuje za 1.100 eura mjesečno. Pjero je u videu pokazao kako izgleda taj mali stančić blizu centra "najsretnijeg grada na svijetu u 2025. godini“, ali i što sve ide uz njega, prenosi nova.rs.
"Zgrada je nova, stara tri mjeseca, tako da je sve novo. Na svakom katu imamo dvije zajedničke kuhinje i dva lifta. Na vrhu zgrade imamo ogromnu terasu na kojoj se održavaju eventi. Imamo čak i praonicu rublja u prizemlju u kojoj je šest perilica i četiri sušilice, a najbolja stvar je što imamo aparat iz kojeg možeš uzeti karaoke, PlayStation, VR naočale, čak i prostirku za jogu. Najbolje od svega je što sam 15 minuta biciklom udaljen od glavnog trga. Metro mi je ispred kuće, autobus mi je ispred kuće“, nabrojao je Pjero sve što dobiva uz stan za 1.100 eura.
@pjeeero
ne slusajte u javnosti♬ original sound - Pjero Kargotić
Ali, to naravno nije jedini trošak u gradu u kojem "sir košta kao da ga je muzla kraljica osobno“, kako je rekao u novom videu u kojem zbraja svoje mjesečne troškove.
"Na hranu za kuću potrošim oko 500 eura, zatim na kave, pekare, piva i restorane još nekih 600 eura – jer kad ti svaki mjesec dođe netko u posjet, ne jedeš kod kuće nego ideš na kroasan od pet eura i pivo od devet eura. Mjesečna karta za javni prijevoz košta me 92 eura, bicikl plaćam 25, teretanu 60 eura, a ples me dođe 180 eura“, nabrojao je, a mnogima je od te računice vjerojatno zastao dah.
"Ali da ne zvuči tako crno – može se, ne želim zvučati snobovski, ali uz stipendiju i dansku plaću stvarno se lakše živi. Još sam student, pa i ne zarađujem pravu dansku plaću kao netko tko radi puno radno vrijeme“, objasnio je Pjero.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas