Turisti u šoku: Kuću s bazenom u Hrvatskoj platili 2500 eura, a dočekao ih teški užas

Mislili su da će to biti odmor iz snova u Hrvatskoj, a pretvorio se na samom početku u noćnu moru.
Obitelj iz Njemačke veselila se ljetovanju u Hrvatskoj pa je za 12 dana u kući za odmor s bazenom platila gotovo 2500 eura. Međutim, kada su stigli na odmor, dočekalo ih je veliko razočaranje, piše Dnevnik.hr.
Njemački Stern piše da je smještaj koji je obećan obitelji Veronike Hermel zapravo bio zapušten, a ništa nije bilo onakvo kakvim je prikazano na fotografijama. Obitelj je tražila odštetu.
Na snimci koju su snimili u smještaju vidi se puno plijesni na zidovima, polomljene pločice i u bazenu i oko njega, toalet koji je vidio puno bolje dane, a obitelj tvrdi da je postojao i rizik od ozljeda na stepenicama te ulazima u sobe. Stropna svjetla također su visjela na žicama. Turistkinja iz Njemačke u dvorištu kuće snimila je iskorišteni kondom.
"Fotografije na stranici za iznajmljivanje nismo mogli povećati, pa se nije moglo vidjeti što je slomljeno, oštećeno ili gdje se čovjek može ozlijediti. Fotografije su svakako bile uređene i u Photoshopu. Nismo to mogli prihvatiti", požalila se Veronika Hermel za Stern.de.
Veronika Hermel reist mit ihrer Familie nach Kroatien. Die versprochene Traumunterkunft entpuppt sich als Sanierungsfall. https://t.co/Hi3HIDv5ke— stern (@sternde) July 20, 2025
Nije navela o kojem se mjestu radi. Obitelj je odmah kontaktirala pružatelja usluge iznajmljivanja, agenciju, no navodno su naišli na odbijenicu. Nije im vraćen novac, a nisu ni dobili nikakav alternativni smještaj.
Prema savjetu svog odvjetnika, obitelj nije željela provesti nijednu noć u apartmanu jer bi time prihvatila neprihvatljive uvjete. Ostali su tako tri sata bez smještaja dok nisu uspjeli pronaći novu kuću za odmor, koja ih je dodatno koštala 2600 eura.
Početkom srpnja agencija im se ipak ispričala te im vratila novac.
