Turisti u šoku: Kuću s bazenom u Hrvatskoj platili 2500 eura, a dočekao ih teški užas

Na snimci koju su snimili u smještaju vidi se puno plijesni na zidovima, polomljene pločice i u bazenu i oko njega, toalet koji je vidio puno bolje dane, a obitelj tvrdi da je postojao i rizik od ozljeda na stepenicama te ulazima u sobe. Stropna svjetla također su visjela na žicama. Turistkinja iz Njemačke u dvorištu kuće snimila je iskorišteni kondom.