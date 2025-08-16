Uz ove savjete kalanhoa će cvasti do osam tjedana bez prestanka

Kalanhoa, sukulent porijeklom iz tropskih krajeva, poznata je po mesnatim listovima i šarenim, dugotrajnim cvjetovima koji mogu trajati od šest do osam tjedana.
Optimalno raste na temperaturi od 20 do 23 °C, a ne podnosi temperature ispod 10 °C. Najbolje joj odgovara svijetlo mjesto bez izravnog jakog sunca, a zimi joj je potrebno dovoljno svjetla za dobro cvjetanje.
Tlo treba biti kvalitetno, neutralno ili blago kiselo te dobro propusno, primjerice mješavina lisnatog tla, vrtne zemlje i pijeska ili treseta.
Kao sukulent, ne podnosi prekomjernu vlagu, pa je zalijevanje po lišću potrebno izbjegavati kako bi se spriječila pojava plijesni. Razmnožava se reznicama koje se nakon sušenja reza sade u lagani supstrat na toplom i osvijetljenom mjestu.
Ljeti može stajati na otvorenom, ali na zaštićenom mjestu od jakog sunca i vjetra. Zalijeva se umjereno, tek kada se gornji sloj zemlje osuši, obično dva do tri puta tjedno, ujutro ili navečer, vodom sobne temperature. Prekomjerno zalijevanje treba izbjegavati jer može uzrokovati truljenje korijena.
Prihrana se preporučuje jednom mjesečno uravnoteženim gnojivom za sobne biljke, uz izbjegavanje prekomjernog gnojenja. Redovito uklanjanje osušenih dijelova nakon cvatnje potiče novi rast i održava uredan izgled, a pravilna zaštita od sunca, umjereno zalijevanje i prihrana osiguravaju zdravlje i ljepotu biljke, piše tportal.
