Intervizija umjesto Eurosonga: 23 zemlje na ruskom natjecanju

author
Hina
|
20. ruj. 2025. 08:38
Moskva
Olesya KURPYAYEVA / AFP

Rusija u subotu održava svoje obnovljeno Intervizijsko glazbeno natjecanje iz sovjetskog doba, kao konzervativan odgovor na Eurosong.

Na tom će natjecanju sudjelovati ukupno 23 zemlje. Među njima su bivše sovjetske republike poput Bjelorusije, Kazahstana i Uzbekistana, kao i zemlje partneri Rusije u skupini država BRICS, poput Kine, Indije, Brazila i Južnoafričke Republike.

Rusiji je dosad već četiri puta zabranjen nastup na Eurosongu zbog rata u Ukrajini.

Održavanje Intervizije osobno je naredio predsjednik Vladimir Putin i smatra se konzervativnom kulturno-političkom alternativom Eurosongu.

Neće biti "perverzija i ismijavanja ljudske prirode", ustvrdio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, aludirajući na liberalan i queer-friendly Eurosong.

Ultranacionalistički pjevač Jaroslav Dronov, alias Šaman, nastupit će za Rusiju s pjesmom "Straight to the Heart".

Australski pjevač Vassy najavljen je kao predstavnik SAD-a, dok je rock pjevač Joe Lynn Turner jedan od članova međunarodnog žirija koji predstavlja Sjedinjene Države.

Teme
Eurosong Intervizija Rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

