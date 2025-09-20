Rusija u subotu održava svoje obnovljeno Intervizijsko glazbeno natjecanje iz sovjetskog doba, kao konzervativan odgovor na Eurosong.
Na tom će natjecanju sudjelovati ukupno 23 zemlje. Među njima su bivše sovjetske republike poput Bjelorusije, Kazahstana i Uzbekistana, kao i zemlje partneri Rusije u skupini država BRICS, poput Kine, Indije, Brazila i Južnoafričke Republike.
Rusiji je dosad već četiri puta zabranjen nastup na Eurosongu zbog rata u Ukrajini.
Održavanje Intervizije osobno je naredio predsjednik Vladimir Putin i smatra se konzervativnom kulturno-političkom alternativom Eurosongu.
Neće biti "perverzija i ismijavanja ljudske prirode", ustvrdio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, aludirajući na liberalan i queer-friendly Eurosong.
Ultranacionalistički pjevač Jaroslav Dronov, alias Šaman, nastupit će za Rusiju s pjesmom "Straight to the Heart".
Australski pjevač Vassy najavljen je kao predstavnik SAD-a, dok je rock pjevač Joe Lynn Turner jedan od članova međunarodnog žirija koji predstavlja Sjedinjene Države.
