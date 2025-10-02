Oglas

Boogaloo klub

Kuzma & Shaka Zulu vraćaju se 22. studenoga u Zagreb

author
Hina
|
02. lis. 2025. 15:17
Kuzma & Shaka Zulu
PIXSELL / Ivo Cagalj

Splitski tandem Kuzma & Shaka Zulu vraća se u zagrebački Boogaloo, gdje će u subotu, 22. studenoga, još jednom napraviti party za ekipu, a publiku očekuje prepoznatljiva kombinacija zaraznih ritmova, dobrih vibracija i hitova, najavio je Boogaloo Zagreb.

Od prvih velikih uspjeha 90-ih, kada su singlovima “Jedna mala Iva” i “Party (Ruke gore)” osvojili domaće radijske postaje, Kuzma & Shaka Zulu ostavili su neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Album “Prva liga” iz 1994. donio je klasike poput “U mojoj ulici (ne prodaje se trava)” i “Puknuta ekipa”, dok su kasniji uratci, od “Lito ide mala” do “Di ćemo večeras”, učvrstili njihov status koncertne atrakcije.

Poznat po originalnoj kombinaciji popa, reggea, dancea i italo discoa te beskompromisno zabavnim nastupima, splitski dvojac već tri desetljeća okuplja brojne poklonike.

Svaki njihov koncert pretvara se u feštu ispunjenu plesom, smijehom i energijom koja lako ponese i one koji se nađu prvi put u publici.

