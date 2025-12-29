Ni najveći obožavatelji ne znaju ove detalje o filmu "Sam u kući"

Blagdansko razdoblje mnogima je nezamislivo bez obiteljske komedije koja je svoju premijeru imala prije 35 godina. Naravno, riječ je o "Sam u kući", koji ima brojne obožavatelje, ali bez obzira na činjenicu da su film gledali dvoznamenkasti broj puta, ne znaju sve o njemu.
Unatoč proteku vremena, priča o snalažljivom dječaku Kevinu McCallisteru i dalje kod publike izaziva iste emocije, što je osobito zanimljivo s obzirom na to da film jednako privlači i djecu i odrasle.
Film se danas doživljava kao neizostavan dio božićne atmosfere, ali okolnosti njegova nastanka bile su daleko od idiličnih. Ideja za film nastala je iz osobne brige scenarista i redatelja Johna Hughesa, koji se uoči obiteljskog putovanja u Europu zapitao što bi se dogodilo kada bi jedno dijete slučajno ostalo samo kod kuće. Tu je misao zabilježio u bilježnicu, a po povratku s putovanja vratio joj se i razvio priču koja će kasnije postati temelj filma.
Put do realizacije, međutim, nije bio bez prepreka. Projekt je u jednom trenutku bio doveden u pitanje zbog neslaganja između studija Warner Bros i produkcijskog tima oko povećanja budžeta od 700.000 dolara. Zbog tog je sukoba film ostao bez studijske podrške, no tada je reagirao Joe Roth, tadašnji predsjednik 20th Century Foxa, koji je odlučio preuzeti projekt i omogućiti njegov nastavak.
Takav se potez pokazao iznimno isplativim, jer je "Sam u kući" na kraju ostvario zaradu veću od 476 milijuna dolara, čime je postao jedan od najuspješnijih filmova svog vremena.
Iza kamera, odnosi među glumcima bili su znatno drugačiji od onih koje su prikazivali na ekranu. Iako su u filmu utjelovili nespretne provalnike Marva i Harryja, Daniel Stern i Joe Pesci bili su bliski prijatelji. Upoznali su se godinama ranije na snimanju drugog filma, s kojeg su obojica bili udaljeni, a upravo se tada razvilo prijateljstvo i komičarska dinamika koja je kasnije značajno pridonijela uspjehu "Sama u kući".
Za Daniela Sterna, uloga Marva imala je posebno značenje. Scenarij ga je osvojio na prvo čitanje, no nakon prve audicije nije bio zadovoljan vlastitim nastupom te je smatrao da može pružiti više. Zatražio je novu priliku kako bi se dokazao, iako je redatelj već bio odlučan angažirati ga. Sternova upornost dodatno je potvrdila da je upravo on pravi izbor za ulogu koja je obilježila njegovu karijeru.
