Ni najveći obožavatelji ne znaju ove detalje o filmu "Sam u kući"

Film se danas doživljava kao neizostavan dio božićne atmosfere, ali okolnosti njegova nastanka bile su daleko od idiličnih. Ideja za film nastala je iz osobne brige scenarista i redatelja Johna Hughesa, koji se uoči obiteljskog putovanja u Europu zapitao što bi se dogodilo kada bi jedno dijete slučajno ostalo samo kod kuće. Tu je misao zabilježio u bilježnicu, a po povratku s putovanja vratio joj se i razvio priču koja će kasnije postati temelj filma.