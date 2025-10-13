Oglas

Europska radiodifuzijska unija

Organizatori Eurosonga odgodili glasanje o sudjelovanju Izraela na natjecanju

Hina
13. lis. 2025. 22:35
eurosong, eurovizija, AFP
Fabrice COFFRINI / AFP

Organizatori Eurosonga u ponedjeljak su odlučili odgoditi glasanje o tome hoće li Izrael moći sudjelovati na tom glazbenom natjecanju iduće godine, prenosi BBC.

Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je kako su je na otkazivanje virtualnog sastanka, na kojem se o toj temi trebalo glasati, potaknula "nedavna zbivanja na Bliskom istoku".

Dodaje se da će se pitanje izraelskog sudjelovanja raspraviti na sastanku uživo u prosincu, no nije precizirano hoće li se tada i glasati.

Sudjelovanje Izraela na Eurosongu naišlo je na protivljenje nekih članica Europske radiodifuzijske unije zbog sukoba u Gazi.

Austrijska nacionalna televizija ORF, domaćin Eurosonga 2026., pozdravila je odluku EBU-a.

ORF je ranije pozvao zemlje da ne bojkotiraju natjecanje sljedeće godine u Beču, a austrijska ministrica vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger izjavila je da Eurosong i umjetnost općenito "nisu prikladna mjesta za sankcije".

Teme
Izrael eurosong

