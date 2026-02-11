Preminuo je James Van Der Beek, glumac koji se proslavio u seriji "Dawson's Creek"

"Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Mnogo je toga što želimo podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Doći će i ti dani. Za sada molimo za mir i privatnost dok žalujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem", priopćila je njegova obitelj.