Preminuo je James Van Der Beek, glumac koji se proslavio u seriji "Dawson's Creek"

Američki glumac James Van Der Beek, koji je stekao svjetsku slavu ulogom sanjara Dawsona Leeryja u kultnoj tinejdžerskoj seriji "Dawson's Creek", preminuo je u 49. godini.
Glumac je umro u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga Kimberly Van Der Beek.
"Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Mnogo je toga što želimo podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Doći će i ti dani. Za sada molimo za mir i privatnost dok žalujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem", priopćila je njegova obitelj.
Kad je 1998., s dvadeset godina, dobio glavnu ulogu u seriji "Dawson's Creek", stekao je planetarnu slavu. Serija je postala fenomen, a on i ostatak glumačke postave, uključujući Katie Holmes, Joshuu Jacksona i Michelle Williams, postali su ikone generacije. Uspjeh serije otvorio mu je vrata Hollywooda, a uslijedile su zapažene uloge u filmovima kao što su sportska drama Varsity Blues (1999.) i crna komedija Pravila privlačnosti (2002.).
U kolovozu 2023. dijagnosticiran mu je treći stadij kolorektalnog karcinoma, ali svoju je borbu odlučio voditi daleko od očiju javnosti.
Nakon što je javno progovorio o svojoj bolesti, postao je glasni zagovornik rane detekcije i preventivnih pregleda, posebice među mlađom populacijom. Njegova priča dodatno je skrenula pozornost na zabrinjavajući porast stope kolorektalnog karcinoma kod osoba mlađih od 55 godina, trend na koji je upozoreno i nakon prerane smrti glumca Chadwicka Bosemana 2020. godine.
Kako bi pokrio visoke troškove liječenja i pomogao drugim obiteljima koje se suočavaju s istom dijagnozom, krajem 2025. organizirao je aukciju memorabilija iz svojih najpoznatijih projekata, uključujući predmete sa seta Dawson's Creeka i Varsity Bluesa. Podršku mu je pružio i kolega glumac Paul Walter Hauser, koji je pokrenuo kampanju za prikupljanje sredstava za njegovo liječenje.
