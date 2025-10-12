BUDITE SPREMNI
Stiže velika promjena za korisnike Windowsa: Vaše računalo postaje ranjivije
Microsoft ukida podršku za svoj operativni sustav Windows 10, što znači da će nakon utorka, 14. listopada, ta računala biti u riziku.
Razlog je taj što će prestati stizati sigurnosna ažuriranja, čime će uređaji postati ranjiviji na napade. Microsoft potiče korisnike da besplatno nadograde na Windows 11 — no to neće biti moguće na svim računalima.
“Kraj podrške za Windows 10 pretvara se u katastrofu i za potrošače i za okoliš,” rekao je Nathan Proctor, viši direktor američke potrošačke organizacije PIRG, a prenosi BBC.
Tko je pogođen?
Windows je najpopularniji računalni operativni sustav na svijetu, a Microsoft kaže da se koristi na više od 1,4 milijarde uređaja.
Oko 43 % njih još uvijek koristi Windows 10 u srpnju 2025., prema podacima Statcountera. Potrošačke udruge kritizirale su kraj podrške za Windows 10 jer smatraju da će dovesti do nepotrebne potrošnje i štete za okoliš.
“Ljudi su umorni od svijeta punog kratkotrajnih uređaja koje ne možemo popraviti, koji gube podršku ili završavaju kao otpad,” dodao je Proctor. “Zaslužujemo tehnologiju koja traje.”
Što trebate učiniti?
Microsoft korisnicima zapravo daje dvije opcije:
- Ažurirati na Windows 11, ili
- Prijaviti se za produžena sigurnosna ažuriranja (Extended Security Updates – ESU) koja traju 12 mjeseci.
To se može učiniti u odjeljku “Privacy and Security” u postavkama.
Korisnici čija računala podržavaju Windows 11 mogu besplatno nadograditi.
No mnogi će morati kupiti novo računalo, iako im postojeće još uvijek dobro radi, kaže Proctor.
Ako se ne želite odmah nadograditi ili vaše računalo ne podržava Windows 11, možete se prijaviti za program ESU, koji će nastaviti isporučivati najvažnija sigurnosna ažuriranja do listopada 2026.
Program ne uključuje tehničku podršku ni druge softverske nadogradnje.
Stanovnici Europskog gospodarskog prostora (EEA) dobit će ESU besplatno, ako se registriraju. Drugi korisnici moraju imati najnoviju verziju Windowsa 10, Microsoft račun i sigurnosnu kopiju postavki računala.
Što se mijenja?
Od svog izdanja 2015., Microsoft je redovito ažurirao Windows 10 — dodavao nove funkcije i sigurnosne zakrpe.
Tvrtka sada preporučuje besplatnu nadogradnju na Windows 11, ali neka starija računala to ne mogu pokrenuti.
Također postaje teže koristiti Windows 11 bez Microsoft računa, a i jedan od načina za produljenje života Windows 10 računala zahtijeva Microsoft račun.
Neki korisnici to ne žele zbog privatnosti.
Koji su rizici?
Microsoft prestaje slati kritična sigurnosna ažuriranja i zakrpe za Windows 10 računala.
To znači da će uređaji biti ranjiviji na viruse i zlonamjerni softver, jer više neće dobivati najnoviju zaštitu.
U posljednje vrijeme zabilježeni su brojni kibernetički napadi na razne tvrtke — od maloprodajnih lanaca do proizvođača automobila pa čak i dječjih vrtića.
Tvrtke bi također mogle “imati problema s ispunjavanjem regulatornih zahtjeva ako koriste nepodržani softver,” napisao je Yusuf Mehdi, Microsoftov direktor za marketing potrošača.
Također je moguće da neki programi prestanu ispravno raditi jer će razvojni timovi prestati slati ažuriranja za starije verzije sustava.
