Što je "policijski virus" i kako vas mogu špijunirati?

Uporaba takozvanih državnih trojanaca od strane kaznenih istražitelja dopuštena je samo kod teških kaznenih djela – odlučio je Savezni ustavni sud Njemačke. Ovog četvrtka su suci u Karlsruheu proglasili neustavnim takozvani „nadzor komunikacije na izvoru" (Quellen-TKÜ) u svrhu razjašnjavanja kaznenih djela za koja je predviđeno manje od tri godine zatvora. Sud procjenjuje kako se tu radi o vrlo ozbiljnom zadiranju u temeljna prava pa je takva mjera dopuštena isključivo za posebno teška kaznena djela.