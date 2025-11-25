Velika ušteda ili veliko razočaranje? Kako i što kupovati ovog Crnog petka

Ako se hrabro upuštate u rasprodaje za Crni petak, bilo uživo ili online, učinite to s popisom onoga što vam stvarno treba i pokušajte se suzdržati od impulzivne kupovine. Svakom je prodavaču u interesu da vam gurne „najbolje“ ponude pred oči kako bi vas naveo da potrošite više, a neki od nas jednostavno nisu dovoljno jaki da odole naljepnici s 50% popusta – čak i za stvari koje nam realno ne trebaju.