Velika ušteda ili veliko razočaranje? Kako i što kupovati ovog Crnog petka
Crni petak (Black Friday) ove godine „pada“ 28. studenoga – obećava velike popuste, mami posebnim akcijama, ali ako nakon svega ne želite imati osjećaj da ste žrtva marketinške prevare, dobro je unaprijed se pripremiti.
Prodavači imaju čitav niz trikova kojima vas upravo toga dana žele navesti na kupovinu, pa bi bilo mudro da i vi imate svoje – čisto kako ne biste bankrotirali zbog svih „specijalnih“ popusta.
Odlučite što zapravo želite
Ako se hrabro upuštate u rasprodaje za Crni petak, bilo uživo ili online, učinite to s popisom onoga što vam stvarno treba i pokušajte se suzdržati od impulzivne kupovine. Svakom je prodavaču u interesu da vam gurne „najbolje“ ponude pred oči kako bi vas naveo da potrošite više, a neki od nas jednostavno nisu dovoljno jaki da odole naljepnici s 50% popusta – čak i za stvari koje nam realno ne trebaju.
Ono što trebate zapamtiti jest sljedeće: ako niste željeli proizvod prije nego što ste ga vidjeli, niste uštedjeli 50%. Zapravo ste potrošili 100% više nego što ste uopće planirali.
Odredite budžet i držite ga se
Uz primamljive akcije na sve strane, lako je pretjerati i završiti u minusu. Zato već sada preračunajte koliko si uopće možete priuštiti potrošiti.
Možete biti nešto fleksibilniji ako kupujete božićne poklone i tako smanjujete troškove u prosincu, ali nemojte izmišljati razloge da kupite nešto samo zato što izgleda jeftino – na kraju najčešće nije.
Pratite omiljene brendove na društvenim mrežama
Ako se nadate da ćete određene brendove vidjeti na popustima za Crni petak, isplati se pratiti ih i ranije. Ne samo da ćete prvi doznati za velike akcije, nego biste mogli dobiti i kupone, popuste za najbrže ili ponude isključivo za pratitelje. Da, morat ćete pretrpjeti nešto napadniju prodaju i pokoju napornu reklamu, ali uvijek ih možete prestati pratiti nakon što sezona popusta prođe.
Osim toga, tako ćete moći usporediti cijene prije i na Crni petak. Ako imate na umu određeni proizvod, možete pratiti njegovu cijenu u stvarnom vremenu, što vam pomaže pogoditi pravi trenutak za najpovoljniju kupnju, savjetuje Guardian.
Razmislite zašto je nešto sniženo
Rasprodaje za Crni petak mogu biti dezorijentirajuće. Ne samo da postoji vremensko ograničenje popusta, nego postoji i osjećaj da je zaliha malo. Pritisak je da se djeluje brzo – nitko ne želi biti onaj koji je propustio „veliku priliku“ zbog neodlučnosti. Prodavači se na to oslanjaju i fer je reći da to nerijetko koriste.
Možda je razlog velikog popusta to što je skladište puno artikala koje iz nekog razloga nisu uspjeli prodati po punoj cijeni? Ili uskoro stiže novija, bolja verzija proizvoda koja bi možda bolje odgovarala vašim potrebama. U svakom slučaju, isplati se istražiti…
Provjerite recenzije – posebno one s jednom zvjezdicom
To što nikada niste čuli za određeni brend možda i nije crvena zastavica. Ako proizvod radi isto što i poznati model, a pritom je znatno jeftiniji, možda je i dobra kupnja.
No svakako je pametno pročitati recenzije, osobito one s jednom ili dvije zvjezdice. Ako se ponavljaju isti nedostaci ili prevladava dojam razočaranja – bolje je ne riskirati, ma koliko velik popust bio.
Je li uopće sniženo?
Odlučili ste da vam je neki proizvod potreban, recenzije su dobre i nema očitog razloga za iznenadno sniženje. Sljedeće pitanje treba biti: „Je li ovo uopće pravo sniženje?“
Prodavači ponekad uoči Crnog petka podignu cijene kako bi na dan rasprodaje „odobrili“ veći popust, prenosi Nova.rs.
Srećom, postoje besplatni internetski alati za praćenje cijena. Guardian, primjerice, spominje CamelCamelCamel, namijenjen kupcima na Amazonu – unesete oznaku proizvoda i dobijete grafikon kretanja cijena, što vam omogućuje da vidite je li ponuda doista posebna ili je cijena i ranije bila na toj razini. Ako jest, nema potrebe žuriti s kupnjom.
Držite se provjerenih prodavača
Crni je petak, osim među trgovcima i kupcima, nažalost popularan i među prevarantima. Kad ljudi žure dovršiti kupnju i unijeti podatke s kartice, manje vjerojatno provjeravaju je li web-stranica legitimna.
Najbolji je savjet držati se prodavača za koje već znate ili barem onih koji imaju internetsku prisutnost već nekoliko godina. Čak i tada, ako klikate na linkove na društvenim mrežama ili drugim stranicama, provjerite jeste li zaista na originalnoj stranici, a ne na imitaciji napravljenoj da ukrade podatke vaše kartice.
