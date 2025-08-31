Oglas

ČUDAN TREND

Japan se suočava s neobičnim problemom: Broj turista im raste, no jedan potez ih ostavlja u čudu

N1 Info
31. kol. 2025. 15:55
turisti - pixabay
Pixabay/Ilustracija

Za razliku od hotela koji snose financijske gubitke, aerodromi se suočavaju sa sigurnosnim problemima.

Japan se suočava s neobičnim problemom u turizmu: sve veći broj napuštenih kofera koje turisti ostavljaju iza sebe. Iako je broj posjetitelja u porastu, glavni izazov nisu gužve na aerodromima ili nedostatak smještaja, već troškovi i sigurnosni rizici koje uzrokuju ovi zaboravljeni ili namjerno odbačeni prtljazi, piše Travelbook. Mnogi putnici tijekom boravka kupe previše suvenira pa rješenje vide u kupnji dodatnog ili većeg kofera. U Japanu to često znači da se stari kofer jednostavno ostavi u hotelu. Prema istraživanju Osaka Convention and Tourism Bureau, više od 80% hotela navodi da se susreće s ovim problemom, piše Fenix.

Osoblje najprije pokušava kontaktirati bivše goste, no ako se nitko ne javi, prtljaga završava u prostoru za izgubljene stvari. Kada ni tada nema odgovora, hoteli moraju platiti skupo zbrinjavanje otpada, a troškovi nekima dosežu i nekoliko tisuća eura godišnje. Primjerice, Best Western Hotel Fino Osaka Shinsaibashi ponekad pronađe i do četiri napuštena kofera u jednom danu. Samo u prošloj godini, troškovi njihova uklanjanja iznosili su više od 1.700 eura.

Na aerodromima: sigurnosni rizik

Za razliku od hotela koji snose financijske gubitke, aerodromi se suočavaju sa sigurnosnim problemima. Nepoznata prtljaga automatski pokreće sigurnosne protokole: dolazi policija, područje se zatvara i provjerava postoji li opasnost. Ovakvi incidenti nisu rijetkost, međunarodna zračna luka Narita zabilježila je više od 1.000 napuštenih kofera prošle godine.

Uzrok: jeftini koferi – i manjak svijesti

Razlog se djelomično krije u činjenici da su veliki koferi u Japanu prilično jeftini. Turisti, umjesto da brinu o staroj prtljazi, jednostavno kupe novu i ostave staru. Profesor s Ryukoku sveučilišta predlaže da se uvede sustav pravilnog odlaganja kako bi putnici imali mogućnost odgovorno zbrinuti nepotrebne kofere. Neki hoteli i aerodromi već surađuju s tvrtkama za prikupljanje i odvoz otpada kako bi se problem barem djelomično riješio.

Teme
Aerodrom japan prtljaga

