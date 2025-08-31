Japan se suočava s neobičnim problemom: Broj turista im raste, no jedan potez ih ostavlja u čudu

Japan se suočava s neobičnim problemom u turizmu: sve veći broj napuštenih kofera koje turisti ostavljaju iza sebe. Iako je broj posjetitelja u porastu, glavni izazov nisu gužve na aerodromima ili nedostatak smještaja, već troškovi i sigurnosni rizici koje uzrokuju ovi zaboravljeni ili namjerno odbačeni prtljazi, piše Travelbook. Mnogi putnici tijekom boravka kupe previše suvenira pa rješenje vide u kupnji dodatnog ili većeg kofera. U Japanu to često znači da se stari kofer jednostavno ostavi u hotelu. Prema istraživanju Osaka Convention and Tourism Bureau, više od 80% hotela navodi da se susreće s ovim problemom, piše Fenix.