neobičan prizor
Misteriozni otok pojavio se usred jezera, zbunjeni čak i stručnjaci
Plutajući otok prekriven zelenim, zdravim drvećem uočen je kako pluta jezerom Williston u Kanadi, a prizor je toliko neobičan da zbunjuje i stručnjake.
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Rocky Avery, stanovnik Britanske Kolumbije i zaljubljenik u plovidbu, objavio je na društvenim mrežama snimku neobičnog plutajućeg „otoka“.
Tehnički gledano, više nalikuje splavi nego otoku, s drvećem i drugim biljkama koje rastu na nečemu što izgleda kao plutajuća podloga, poput naplavljenog drva.
Akumulacijskim jezerom upravlja BC Hydro, energetska kompanija koja proizvodi električnu energiju pomoću brane. Budući da je 2026. godina, a internet je preplavljen videosnimkama generiranima umjetnom inteligencijom, glasnogovornik BC Hydroa Bob Gammer isprva je s razlogom bio sumnjičav prema tim tvrdnjama.
„Svakako je riječ o nečemu za što dosad nismo čuli“, rekao je Gammer Mattu Preprostu iz CBC-a (Canadian Broadcasting Corporation). „A budući da ga nije prijavio velik broj ljudi, bilo ga je teško pronaći.“
Kako bi neovisno provjerili postoji li plutajući otok, novinari ScienceAlerta pregledali su javno dostupne satelitske snimke na platformi Copernicus Browser, što je učinio i BC Hydro.
Dana 21. srpnja 2026. doista je na snimkama satelita Sentinel-2 Europske svemirske agencije (ESA) bio vidljiv mali zeleni objekt nalik otoku.
Tog se dana „otok“ nalazio oko 100 kilometara zapadno od brane W.A.C. Bennett.
Na snimkama iz dana koji su prethodili tom datumu ne vidi se, a nije jasno ni kamo je nestao sljedećih dana. Avery je 31. kolovoza na svojoj Facebook stranici objavio da je otok ponovno pronađen – ovoga puta u rijeci Ospika, koja se ulijeva u jezero Williston.
Za ScienceAlert je rekao da on i njegovi prijatelji planiraju snimiti otok i odozdo.
Iako još uvijek nije potpuno jasno kako je „otok“ nastao i od čega je sastavljen, moguće je da njegova pojava ima veze s time što je akumulacijsko jezero ranije ove godine prvi put nakon 14 godina dosegnulo puni kapacitet.
Gammer je u razgovoru za CBC iznio mogućnost da se plutajući otok tijekom nekoliko godina formirao uz obalu, a zatim se odvojio i zaplivao kada je razina vode dosegnula rekordne vrijednosti.
BC Hydro je u lipnju i srpnju ispuštao višak vode iz brane, nakon što je akumulacija prvi put u 14 godina dosegnula puni kapacitet.
„Kada su akumulacije pune, viša razina vode može podići materijal koji se možda godinama zadržavao uz obalu ili u zaštićenoj uvali, a zatim mu omogućiti da slobodno zapluta“, rekao je Gammer za CBC.
„Ne možemo točno utvrditi odakle ovaj plutajući otok potječe, ali to je jedno od objašnjenja koje se čini razumnim.“
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