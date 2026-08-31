Ovo je najskuplji objekt u povijesti čovječanstva, namjerno će ga srušiti u ocean. Mjesto pada izračunao je Hrvat

Ilustracija: Bhavya Pratap Singh on Unsplash

Međunarodna svemirska postaja (ISS), jedan od najvećih i najskupljih projekata u povijesti čovječanstva, trebala bi početkom sljedećeg desetljeća završiti u Tihom oceanu. Zanimljivo je da je mjesto predviđeno za njezin pad još 1992. izračunao inženjer rođen u Hrvatskoj.

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Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Međunarodna svemirska postaja najskuplji je objekt koji su ljudi ikada izgradili. Njezina ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 100 milijardi dolara, a prema nekim izračunima doseže i 150 milijardi.

ISS je duga oko 109 metara i teška približno 420 tona. Nakon više od tri desetljeća u orbiti, polako se približava njezin kraj, piše N1 BiH.

Zašto je ne mogu jednostavno pustiti da padne?

Iako se nalazi na visini od oko 400 kilometara, ISS zbog vrlo rijetke atmosfere postupno gubi visinu. No, zbog njezine veličine nije moguće jednostavno prepustiti objekt nekontroliranom padu.

Pri takvom ulasku u atmosferu dio konstrukcije mogao bi preživjeti i pasti na Zemlju duž nepredvidive putanje. Zato NASA planira kontrolirani povratak u atmosferu.

Za tu će svrhu SpaceX izraditi posebnu letjelicu vrijednu do 843 milijuna dolara. Temeljit će se na kapsuli Dragon, ali će biti znatno modificirana. Njezina će glavna zadaća biti precizno promijeniti putanju ISS-a i usmjeriti je prema unaprijed određenom području oceana.

Plan predviđa da posljednja posada napusti postaju, nakon čega će posebna letjelica aktivirati motore i započeti završno spuštanje.

Mjesto pada izračunao je inženjer rođen u Hrvatskoj

Kao odredište odabran je Point Nemo, područje u južnom Pacifiku koje se smatra najudaljenijom točkom od bilo kojeg kopna na Zemlji.

To mjesto nije pronađeno slučajno. Godine 1992. njegove je koordinate izračunao Hrvoje Lukatela, geodetski inženjer rođen u Hrvatskoj koji je radio u Kanadi.

Lukatela je pomoću geoprostornog programa modelirao Zemljinu površinu i izračunao točku koja je najudaljenija od svih obala. Point Nemo nalazi se na koordinatama 48°52,6' južne geografske širine i 123°23,6' zapadne geografske dužine.

Od najbližeg kopna udaljen je čak 2688 kilometara, a u blizini se nalaze samo tri nenaseljena otoka.

Zanimljiv je i podatak da su astronauti na ISS-u, kad postaja prolazi iznad Point Nema, zapravo bliže toj točki nego ljudi na kopnu.

U moru već završilo oko 300 letjelica

Point Nemo desetljećima se koristi kao svojevrsno "groblje svemirskih letjelica". Od 1970-ih godina na tom području završile su stotine objekata, a procjenjuje se da ih ondje već ima oko 300.

Među njima je i ruska svemirska postaja Mir, koja je kontrolirano srušena 2001. godine. ISS bi trebala nadmašiti Mir kao najteži objekt koji je ikad završio u tom području.

Hoće li se to dogoditi baš 2030.?

Iako se 2030. godina navodi u NASA-inim planovima, datum još nije konačan.

Dio američkih zastupnika zagovara produljenje rada postaje, dok ugovor za posebnu deorbitirajuću letjelicu predviđa mogućnost njezina skladištenja na Zemlji do sredine 2030-ih ako se misija produlji.

Rusija je zasad svoje sudjelovanje potvrdila do 2028. godine.

Međunarodna svemirska postaja u međuvremenu nastavlja svoju misiju. U studenome prošle godine obilježila je 25 godina neprekidne ljudske prisutnosti u orbiti.