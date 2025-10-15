nestao prije pola stoljeća
Na Grenlandu ispod leda otkrili "grad duhova": Ovo je tajna vojna baza koju su sakrili od ljudi
Tijekom godina mnogo toga što je bilo zatrpano slojevima i slojevima leda iskopano je – drevni alati, životinjski ostaci, zrakoplovi iz Drugog svjetskog rata, pa čak i vulkani.
Tijekom leta u travnju 2024. godine iznad grenlandskog ledenog pokrova, znanstvenik NASA-e Chad Green otkrio je nešto što nitko nije očekivao — tajnu vojnu bazu. Nakon što je radarom snimio ledenu površinu, Green je bio iznenađen kada je uočio ono što je ubrzo potvrđeno kao Camp Century, vojna baza iz Hladnog rata stara 65 godina, zakopana 30 metara duboko u ledenom sloju.
„Tražili smo sloj leda, a iznenada se pojavila struktura Camp Centuryja“, rekao je Alex Gardner, znanstvenik NASA-ina Laboratorija za mlazni pogon (JPL), koji je sudjelovao u projektu. "U početku nismo imali pojma što gledamo.“
Izgrađen u tajnosti između lipnja 1959. i listopada 1960. godine od strane Inženjerskog korpusa američke vojske, Camp Century, poznat i kao „grad ispod leda“, sastojao se od 21 podzemnog tunela duljine gotovo tri kilometra. Na radarskim snimkama, rekao je Green, jasno se vide pojedinačne strukture baze. NASA je za istraživanje koristila tehnologiju UAVSAR (Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar), sličnu LiDAR-u, ali koja koristi radijske valove umjesto laserske svjetlosti kako bi otkrila skrivene objekte, piše nova.rs.
Sporazum između SAD-a i Danske o obrani Grenlanda potpisan je 1951. godine, što je Amerikancima omogućilo gradnju vojnih baza na tom području.
Čak i bez ekstremnih uvjeta na ledu - temperatura do −56 °C i vjetrova brzine 200 km/h — izgradnja Camp Centuryja bila je logistička noćna mora. Baza je napravljena od 6.000 tona materijala, transportiranih na golemim saonicama koje su se kretale brzinom od svega 3 km/h. Materijal je najprije prevožen do američke baze Thule, a zatim vučen do gradilišta — putovanje koje je trajalo čak 70 sati.
Inženjeri su najprije iskopali duboke rovove u snijegu i ledu, uključujući i glavni prolaz dug oko 300 metara, nazvan „Glavna ulica“, a potom su u njih postavili drvene i čelične konstrukcije.
Najveći tehnološki pothvat bila je ugradnja nuklearnog reaktora PM-2A, jednoga od prvih srednje snage, koji je morao raditi u ekstremnim uvjetima kako bi osigurao energiju za bazu.
Dok su boravili u bazi, znanstvenici su postigli značajna geološka otkrića — među prvima su proučavali jezgre leda, a uzorci tla otkrili su da je Grenland nekoć bio prekriven bujnom vegetacijom i bogatim životinjskim svijetom.
Ali ta znanstvena istraživanja bila su paravan.
