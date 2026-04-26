Zašto jednojajčani blizanci zapravo nisu identični

Sličnosti mogu biti zapanjujuće, ali jednojajčani blizanci nisu potpuno iste kopije. Jednojajčani blizanci nastaju kada se jedna oplođena jajna stanica podijeli na dva odvojena embrija u ranoj fazi razvoja. Budući da potječu iz iste stanice, embriji imaju praktično identičan DNK, piše Science Focus.
To znači da će biti slični u osobinama koje imaju snažnu genetsku osnovu, poput krvne grupe i boje očiju. Međutim, od tog trenutka postaju sve različitiji.
Iako blizanci dijele istu maternicu, doživljavaju je na različite načine. Na primjer, sitne nepravilnosti u pupčanoj vrpci mogu utjecati na to da jedan blizanac dobiva više hranjivih tvari nego drugi.
To može dovesti do promjena u načinu na koji se geni „uključuju“ i „isključuju“, što dalje utječe na mnoge osobine, poput rasta, osobnosti i sklonosti bolestima.
Male razlike u pritisku ili položaju u maternici, u međuvremenu, znače da se jednojajčani blizanci rađaju s različitim otiscima prstiju. Iako genetski čimbenici određuju njihov osnovni oblik, okruženje u plodnoj vodi oblikuje finije detalje.
Nakon rođenja pojavljuju se dodatne razlike. Nasumične genetske mutacije mogu se javiti kod jednog ili drugog blizanca u bilo kojem trenutku, što pomaže objasniti zašto jednojajčani blizanci mogu razviti različite bolesti, poput raka.
Slučaj također igra ulogu. Jedan blizanac može se zaraziti virusom koji pokrene autoimunu bolest, dok drugi to izbjegne.
Ukratko, genetika je važna, ali i okruženje. Osim toga, njihova životna sredina s vremenom postaje sve različitija.
Iako jednojajčani blizanci mogu odrastati u istom kućanstvu, mogu imati različite učitelje, prijatelje i uzore. Kako stare, mogu otići živjeti na različita mjesta, uz različitu razinu društvene podrške, zdravstvene skrbi ili zagađenja.
Svi ovi čimbenici iz okruženja utječu na njihov DNK i međusobno djeluju s njim, dodatno produbljujući razlike i oblikujući ih u jedinstvene osobe kakve neminovno postaju. Zato, iako se zovu jednojajčani blizanci, oni to zapravo nisu.
