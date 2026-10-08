Znanstvenici otkrili mjesto u Italiji u kojem žene žive nevjerojatno dugo: Što je njihova tajna?

Kad su istraživači usmjerili pozornost na razdoblje od 2015. do 2019. godine, procijenjena vjerojatnost da će žene doživjeti 100 godina iznosila je samo 1,46 posto, što je znatno manje od 13,83 posto za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Očekivano trajanje života u dobi od 70 godina, koje je iznosilo 18,3 godine, i dalje je bilo iznad nacionalnog prosjeka.