MISTERIJ DUGOVJEČNOSTI
Znanstvenici otkrili mjesto u Italiji u kojem žene žive nevjerojatno dugo: Što je njihova tajna?
U malom mjestu na Sardiniji žene imaju čak tri puta veće izglede doživjeti stotu nego njihove sunarodnjakinje. Znanstvenici istražuju krije li se tajna u prehrani, kretanju, genetici ili snažnoj povezanosti lokalne zajednice.
U planinskom selu u srcu Sardinije, u Italiji, čini se da se događa nešto vrlo posebno. Na istom otoku, prije otprilike 20 godina, znanstvenici su identificirali prvu takozvanu "plavu zonu" na svijetu – geografsko područje na Sardiniji u kojem su ljudi pokazivali "iznimnu dugovječnost".
Sada su u gradiću Bolotani, otprilike 110 kilometara zapadno od izvorne plave zone, istraživači možda pronašli još jedno takvo područje iznimne dugovječnosti.
U novoj studiji objavljenoj u časopisu Frontiers in Aging znanstvenici su pronašli dokaze da osobito žene u Bolotani imaju tendenciju živjeti iznimno dugo.
Imaju najveću vjerojatnost da će doživjeti 100 godina
Na temelju njihove analize, u kojoj su korišteni demografski podaci od 2021. do 2025. godine, prosječna 70-godišnja žena u Bolotani može očekivati još 20,85 godina života, u usporedbi s 18,61 godinom u pokrajini Nuoro (u kojoj se nalazi Bolotana), 18,4 godine na Sardiniji u cjelini i 18,06 godina u cijeloj Italiji.
No još je upečatljivija procijenjena vjerojatnost da će 70-godišnja žena u Bolotani doživjeti 100 godina, koja iznosi 13,83 posto, u usporedbi sa znatno manjim izgledima drugdje: 4,33 posto u pokrajini Nuoro, 4,43 posto na Sardiniji i 3,54 posto u Italiji u cjelini.
Kako bi te podatke stavili u međunarodni kontekst, istraživači navode da je vjerojatnost da će 70-godišnja žena iz Bolotane doživjeti 100 godina više od tri puta veća od odgovarajuće vrijednosti za žene u SAD-u.
Muškarci Bolotane nemaju izražen obrazac dugovječnosti
Ukupni obrasci očekivanog trajanja života u dobi od 70 godina i vjerojatnosti doživljavanja 100 godina svrstavaju žene iz Bolotane među populacije s iznimno visokim izgledima za dugovječnost na svjetskoj razini, odmah iza Hong Konga.
"Mislimo da je ovo ženska populacija s najduljim životnim vijekom na svijetu ili je vrlo blizu tome", kaže epidemiolog i koautor studije S. Jay Olshansky sa Sveučilišta Illinois u Chicagu.
"Ako uspijemo identificirati obilježja koja stoje iza te dugovječnosti i pomoći ljudima da ih usvoje, ostatak svijeta mogao bi imati koristi od razumijevanja vrijednosti koje njeguju te zajednice."
Nasuprot tome, muškarci u Bolotani, iako također dugovječni, ne pokazuju tako izražen obrazac dugovječnosti.
Prema istraživačima, 70-godišnji muškarac u Bolotani ima "nešto dulje" očekivano trajanje života, odnosno još 16,02 godine, u usporedbi s talijanskim nacionalnim prosjekom od 15,48 godina, piše Science Alert.
Ipak, njihovi izgledi da dožive 100 godina znatno su bolji nego kod njihovih sunarodnjaka, s procijenjenom vjerojatnošću od 4,92 posto, što je više od tri puta iznad nacionalnog prosjeka od 1,41 posto.
Neobično veliki broj stogodišnjaka
Važno ograničenje ovog istraživanja koje treba spomenuti jest da su, zbog malog broja stanovnika Bolotane, rezultati analize vrlo osjetljivi na promatrano razdoblje.
Kad su istraživači usmjerili pozornost na razdoblje od 2015. do 2019. godine, procijenjena vjerojatnost da će žene doživjeti 100 godina iznosila je samo 1,46 posto, što je znatno manje od 13,83 posto za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Očekivano trajanje života u dobi od 70 godina, koje je iznosilo 18,3 godine, i dalje je bilo iznad nacionalnog prosjeka.
Ono što je istraživače prvotno privuklo Bolotani, koja je tijekom razdoblja istraživanja imala 2266 stanovnika, bio je neobično velik broj stogodišnjaka koji žive u toj maloj zajednici – skupini kojoj se odaje počast na lokalnoj internetskoj stranici. No dugovječnost stanovnika nije jedino što je izvanredno.
"Ono što Bolotanu čini iznimnom jest činjenica da ima nevjerojatnu povijesnu dokumentaciju koja nam omogućuje da pouzdano utvrdimo dob pri rođenju i smrti", kaže Olshansky.
"Općinski i krsni zapisi sežu stoljećima unatrag i omogućili su nam neovisnu provjeru dobi. Možemo potvrditi dob svake pojedine osobe koja je doživjela više od 100 godina. Nema nikakvih nejasnoća."
Zašto žive tako dugo?
Što se tiče razloga zbog kojih žene u Bolotani žive tako dugo, oni su i dalje nepoznati. Istraživači priznaju da je to pitanje bilo izvan opsega njihove demografske analize, ali sugeriraju da bi buduća istraživanja na razini pojedinaca mogla ispitati moguće biološke, ponašajne i društvene čimbenike.
"Nekoliko mehanizama moglo bi pridonijeti izraženoj prednosti žena u preživljavanju", pišu istraživači u svojem radu, "uključujući genetsko podrijetlo, prehrambene navike, tjelesnu aktivnost, obiteljsku podršku, društvenu povezanost, kontinuitet stanovanja i pristup zdravstvenoj skrbi."
Ulogu bi mogao imati i okoliš samog mjesta. Olshansky napominje da stanovnici žive na strmom, brežuljkastom području, gdje se većina hrane uzgaja lokalno, a društvena izolacija rijetka je pojava.
"Imate tu blisko povezanu zajednicu u kojoj se ljudi brinu jedni o drugima", kaže Olshansky. "Ljudi se uglavnom kreću pješice, a ne automobilima."
"Plava zona" dugovječnosti
Koliko svaki od tih čimbenika pridonosi dugovječnosti, morat će potvrditi buduća istraživanja. No sada kada je Bolotana identificirana, velika je vjerojatnost da će joj znanstvenici posvetiti pozornost, osobito zato što rezultati studije upućuju na to da bi se Bolotana mogla razmatrati kao kandidat za status "plave zone dugovječnosti".
"Sada znamo da se u Bolotani događa nešto izvanredno", kaže koautor studije i istraživač dugovječnosti Dan Buettner, osnivač tvrtke Blue Zones, Inc., koja promiče i komercijalizira koncept plavih zona dugovječnosti.
"Sljedeći je korak razumjeti zašto se to događa i mogu li ta saznanja pomoći ljudima drugdje da žive dulje i zdravije."
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