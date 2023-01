Hoće li parlamentarni izbori biti prije europskih zbog Plenkovićevih ambicija?

Podijeli :

Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Elvira Mešanovića.

Dosta se govori o tome hoće li doći do prijevremenih izbora. Do njih neće doći, odnosno, ne bi trebalo, ako je vjerovati riječima i premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a i koalicijskih partnera.

Hrebak otkrio kad možemo očekivati održavanje parlamentarnih izbora

Mi već iduće godine ulazimo u izbornu godinu i sve u tom roku su normalni izbori. Jedan od glavnih razloga je što se treba izmijeniti Zakon o izbornim jedinicama, on bi se trebao izmijeniti tek u rujnu i pitanje je kako će doći do izmjena. Čujem da su Plenković i Ivan Anušić uspjeli doći do dogovora da se malo prekroje jedinice da ne bi bilo manje zastupnika koji dolaze iz Slavonije. Navodno do tog scenarija neće doći, ali sve treba raspraviti i u Saboru i vjerujem da će i oporba biti dosta aktivna po tom pitanju.

Prijevremenih izbora neće biti, a svi se pripremaju i pitaju hoće li doći prvo do europskih izbora pa parlamentarnih. Zasad je plan da europski izbori budu u svibnju, a nakon njih parlamentarni.

Neki, pak, kažu da bi parlamentarni mogli biti prije europskih zbog planova i ambicija Andreja Plenkovića u Bruxellesu. To su scenariji koje vidi oporba i predsjednik Zoran Milanović, ali Plenković to ne potvrđuje.

