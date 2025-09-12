"Ako se gleda N1, Vučić je kriv za sve": Brnabić u Bruxellesu iznijela lažne informacije o medijima UM

Ana Brnabić trebala je u Bruxellesu govoriti na panelu "Srbija: strateška zemlja kandidat na kritičnom raskrižju", ali je taj događaj otkazan iz zasad nepoznatih razloga.

Kako doznaje N1, organizator je dobio kritike jer bi o trenutačnoj situaciji u Srbiji govorila samo predstavnica vlasti, što bi predstavljalo dodatni prostor za propagandu vlasti iz Beograda. Brnabić je bila nezadovoljna otkazivanjem tog panela pa je odlučila organizirati vlastiti, u prostorijama Misije Republike Srbije pri EU.