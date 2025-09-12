"NISMO ČULI NIŠTA NOVO"
"Ako se gleda N1, Vučić je kriv za sve": Brnabić u Bruxellesu iznijela lažne informacije o medijima UM
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na svom je osobnom panelu u Bruxellesu ponovno iznosila netočne informacije o novinarima United Medije - N1 i Nove.
U posljednjih 30 minuta rasprave Brnabić je odgovarala na pitanja novinara United Medije. Nekoliko njih iz United Medije, kako javlja reporter N1 iz Bruxellesa, uspjelo je postaviti pitanje.
"Nismo čuli ništa novo. I organizatori su računali da ćemo biti ovdje i mislim da su zato govorili o diskusiji, jer do našeg pitanja nikakve diskusije nije ni bilo, već samo izlaganje Ane Brnabić", izvijestio je reporter N1 Srbija Dušan Mlađenović.
Kako je rekao, Brnabić je pokušala imati pomirljiv ton, navela je da je vlast spremna na dijalog, ali da ga prosvjednici ne žele. Govorila je i o odnosu s oporbom te rekla da ona nije izrekla nijednu lijepu riječ o vlasti, da nisu podržali europske zakone i da oporba nije spremna na dijalog.
Ana Brnabić trebala je u Bruxellesu govoriti na panelu "Srbija: strateška zemlja kandidat na kritičnom raskrižju", ali je taj događaj otkazan iz zasad nepoznatih razloga.
Kako doznaje N1, organizator je dobio kritike jer bi o trenutačnoj situaciji u Srbiji govorila samo predstavnica vlasti, što bi predstavljalo dodatni prostor za propagandu vlasti iz Beograda. Brnabić je bila nezadovoljna otkazivanjem tog panela pa je odlučila organizirati vlastiti, u prostorijama Misije Republike Srbije pri EU.
O N1 i Novoj govorila je, kako javlja naš reporter, kao o medijima koji iznose netočne i neprovjerene informacije. Između ostalog, rekla je da je N1 u programu objavio informaciju da je 16-godišnja osoba umrla na prosvjedu.
"Kada smo joj rekli da to nije točno, šef delegacije Srbije pri Misiji izvadio je telefon i pustio snimku s prosvjeda na kojoj sugovornik govori da je 16-godišnja osoba ozlijeđena i da ima teške ozljede. N1, dakle, nikada nije objavio da je osoba umrla nakon prosvjeda u Valjevu", istaknuo je Mlađenović.
O razgovoru Millera i Lučića
Na pitanje o poslovanju N1 i dogovorima vlasti s kompanijom BC Partners da se smijeni direktorica United Medije Aleksandra Subotić, Brnabić je naglasila da predsjednik države Aleksandar Vučić nema nikakav interes niti je utjecao na to da netko bude targetiran ili smijenjen u United Mediji ili bilo kojoj drugoj kompaniji.
Važno je, smatra Brnabić, da oni koji ne žive u Srbiji znaju da, ako gledaju N1, ispada da je Vučić kriv za sve.
Novi glavni direktor United Groupe Sten Miller dogovarao se s direktorom državnog Telekoma Vladimirom Lučićem o smjeni Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorice United Medije u sklopu koje posluje i N1, otkriva mreža za istraživačko novinarstvo o korupciji i organiziranom kriminalu OCCRP. Prema njihovim saznanjima, Lučić je Milleru objasnio da je smjenu Aleksandre Subotić osobno tražio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
"Zašto bi on bio zainteresiran za Subotić? Tko je ona, što je njezin posao? Je li ona urednica vaših vijesti, programa? Kako je relevantna za predsjednika Srbije", upitala je.
"Ne znamo, ali ono što je zanimljivo jest isticati to pitanje radi širenja lažnih vijesti da u Srbiji nema medijskih sloboda", dodala je Brnabić i ponovila da je prema N1 Vučić kriv za sve, od smjene direktora Biosensa, do zapovjednika policije i vojske.
"Vrlo je vjerojatno da Vučić i ne zna tko je čovjek iz Biosensa, ali ako gledate N1, Vučić je kriv za sve, pa čak i ako se razvedete, on je kriv", izjavila je Brnabić u Bruxellesu.
