Denis Avdagić
Analitičar o stanju u Srbiji: "Vrlo sličan je bio moment rušenja Slobodana Miloševića"
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak gdje je komentirao trenutnu političku situaciju u Srbiji, godinu dana nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu.
Napetosti u Srbiji godinu dana nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu rastu. Majka jednog od mladića stradalog u padu nadstrešnice, Dijana Hrka, u nedjelju je započela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, a velik broj građana dao joj je podršku na skupovima diljem Srbije.
Stanje u Srbiji komentirao je Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar: "Ovo nije prva takva situacija kroz koju Srbija prolazi, vrlo sličan je bio moment rušenja Slobodana Miloševića i trajao je godinama, i na kraju je taj pokret otpora završio pobjednički, zapravo za srbijansku oporbu koja je tad postojala, za to društvo je tad bilo otvoreno više mogućnosti nego što je to danas."
Avdagić je nastavio: "Aleksandar Vučić na unutarnjopolitičkoj sceni danas stoji bolje nego što je možda stajao Milošević ranih 90-ih, još ne vodi direktne ratove, ima unutarnji građanski sukob, ali kao što vidimo, u potpunosti kontrolira sferu represije i pravosuđa.
Dodajmo tome još i medije, krenuo je jasan udar na onih jedva tek nekoliko medija koji nisu pod njegovom direktnom kontrolom. To se odvija pred svima. Pred srbijanskom javnosti i svima onima drugima izvana koji to promatraju."
"Zarobljena država"
"Svijet se u nekim stvarima mijenja, ako izađemo iz okvira Srbije, i Srbija se u određenim stvarima mijenjima, a neke stvari ostaju po šabloni. Aleksandar Vučić je uspješno uspio jedan sustav koji je konstantno na vlasti u Srbiji rebrandirati - ovo je i dalje nekakav i miloševićevski kadar koji je na čelu Srbije, odnosno s tim rezervnim varijantama, radikalima koji su se u međuvremenu, da bi dobili vlast, rebrandirali kao naprednjaci, onda spremaju još jedan rebranding."
Avdagić je Srbiji nazvao polu-autokracijom: "I dalje je tu neka fingirana demokracija koja omogućava da izlazite na ulice bez nekakve apsolutne represije. Sve sfere društva su nekako zarobljene, ostavlja se ipak pravo postojanja te oporbe, ali to je imao i Milošević".
O Vučićevoj isprici
"Aleksandar Vučić je imao nebrojeno prilika da popravi ovo stanje u svoju korist. Tek sad je došla ova isprika koja nije izgledala iskreno, a ono što se događalo sinoć i jutros pokazuje koliko ta poruka nije bila iskrena."
"Srbija je u prilično velikoj krizi u kojoj svaki element te krize ovisi o Vučiću, ili je kreiran od njega ili je mogao biti riješen Vučićevom inicijativom."
