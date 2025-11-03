žarko korać
Bivši potpredsjednik vlade Srbije: Vučić se sprema napraviti jednu monstruoznu stvar
Srbija se približava jezivom krešendu ovoga što gledamo godinu dana, kazao je bivši potpredsjednik srbijanske vlade Žarko Korać govoreći o situaciji u Srbiji. Tonino Picula, izvjestitelj EP-a za Srbiju naglasio je da Srbija pod vodstvom Aleksandra Vučića ne može ući u Europsku uniju.
Sukob zbog podrške majci mladića koja je stupila u štrajk glađu
Ispred Narodne skupštine jučer su se okupili građani u znak potpore Dijani Hrki, majci Stefana poginulog u padu nadstrešnice koja je počela štrajkati glađu. U jednom trenutku sukobili su se s pristašama Aleksandra Vučića, što smo pratili iz minute u minutu OVDJE.
Bivši potpredsjednik srbijanske vlade Žarko Korać rekao je za HRTda danas nema te napete situacije koja je bila jučer.
Photo by Dragoljub Zamurovic - Beograd večeras pic.twitter.com/sy8mlJIORg— Sremski (@Srem_Ski) November 2, 2025
"Teško je pobrojati sve političke monstruoznosti"
"Ta napetost neće nestati. Srbija ovako živi već godinu dana. Vučić se sprema napraviti jednu monstruoznu stvar. Teško je i pobrojati sve besmislice, političke monstruoznosti, koje je napravio. Vučić hoće organizirati miting u Novom Sadu i dovesti svoje pristaše. To je krajnje uvredljivo i provokativno za građane Novog Sada, gdje je i pala nadstrešnica i ubila 16 ljudi.
Ako je do sada Srbija bila i podijeljena i na ivici građanskog rata, Vučić je sve brže vuče", rekao je Korać i dodao kako smatra da se Srbija "približava jezivom krešendu ovoga što gledamo godinu dana" te da je prilično siguran da će se to dogoditi.
Marko iz Čačka stigao je sinoć za Beograd kako bi pružio podršku Dijani Hrki. Kaže da ga je na to motivisala njena borba. Ističe da su sinoć građani mirno stajali, dok je "ekipa iz Ćacilenda" počela da ih napada👇 pic.twitter.com/XSNz5btYRL— TV N1 Beograd (@n1srbija) November 3, 2025
Kovač: Srbija već duže ostavlja dojam "lude kuće"
"U psihološkom smislu, kako to izgleda izvana, iz Hrvatske ili neke druge države, Srbija već duže vrijeme ostavlja dojam "lude kuće". To nije ugodno reći. Ne želim nikoga omalovažavati, ali to je taj dojam", kazao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
Picula: Srbija pod vlašću Vučića ne može ući u EU
U okviru pristupa Srbije Europskoj uniji već četiri godine nije otvorila nijedno novo poglavlje. Time se pokazuje zastoj u reformskih kriterijima i usklađivanju s europskim standardima. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula rekao je da Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića ne može ući u Europsku uniju.
"Nije tu samo riječ o Vučiću koji zna da Srbija pod njegovim vodstvom ne može ući u EU. Čini mi se da on ne haje za to. Ima jednu retoriku kojojm podvlači da je ulazak Srbije u EU strateški cilj države, međutim sve ono što on radi, kako na unutarnjo-političkom planu, tako i na međunarodnom - govori da on naprosto nema ozbiljnu namjeru da približi svoju zemlju Europskoj uniji.
Međutim, riječ je i o nečemu drugom, a to je da ako i kada dođe do političkih promjena u Srbiji veliko je pitanje u kojoj mjeri će biti s Vučićem biti eliminirana i politika koja drži Srbiju na distanci od Europske unije. Za tako nešto trebalo bi vrlo jasno identificirati one koji ne žele samo smijeniti ovu vlast, koja postaje teško opterećenje građanima Srbije, nego naprosto treba eliminirati sve one točke njegove politike koje funkcioniraju i puno duže od njegove vlasti i kojih se Srbija treba riješiti kako bi napredovala na svom putu", rekao je Picula.
"EK bi mogla 'skinuti rukavice' u izvješću o Srbiji"
Smatra da je Europska unija na neki način dugo vremena bila blagonaklona prema Srbiji i da nije željela uočiti sve snažnije autoritarne tendencije i odstupanje od svih demokratskih standarda koje jedna država kandidatkinja mora ispuniti na svom putu da bi postala članica EU-a. Podsjetio je da je Srbija kandidat za članstvo u EU od 2012. godine.
"No što se tiče europskog konteksta, možda ćemo ovoga tjedna svjedočiti određenim promjenana, koje smo dugo čekali, barem mi u Europskom parlmentu - to je sutrašnje zbirno izvješće Europske komisije o državama kandidatkinjama. Svi čekamo vidjeti kako će Europska komisija ocijeniti aktualne prilike u Srbiji", rekao je Picula.
Picula očekuje da će Europska komisija sutra "skinuti rukavice" u svom izvješću o Srbiji. Smatra da je aktualna situacija u Srbiji takva da će Europska komisija prihvatiti narativ Europskog parlamenta koji je, kako kaže, dosljedno kritičan prema Vučićevom režimu. Ocjene EK-a mogu imati ozbiljne posljedice za državu kandidatkinju.
Vojković: Hrvatskoj nije jednostavno shvatiti situaciju u Srbiji
Kolumnist portala Indeks Goran Vojković kazao je kako je Aleksandar Vučić pokušao glumiti nekog novog Tita, u smislu stvaranja nesvrstanosti.
"No Vučić nema kapacitete. Osim toga, Titova Jugoslavija je bila daleko od neutralnosti. Vučić je pokušao biti dobar sa svima, a na kraju nije dobar s nikim. On je iskoristio intertnost europske birokracije", kazao je Vojković i istaknuo da je europska birokracija '90-ih nastojala spasiti raspadajuću Jugoslaviju jer birokrati vole stabilnost, a ne neizvjesnost.
Aleksandar Vučić ima ovlasti samo malo više nego predsjednik Republike u Hrvatskoj, navodi Vojković te dodaje kako se unatoč tome srbijanski predsjednik ondje uključuje u mnoge sfere života.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare