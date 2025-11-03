Bivši potpredsjednik vlade Srbije: Vučić se sprema napraviti jednu monstruoznu stvar

Međutim, riječ je i o nečemu drugom, a to je da ako i kada dođe do političkih promjena u Srbiji veliko je pitanje u kojoj mjeri će biti s Vučićem biti eliminirana i politika koja drži Srbiju na distanci od Europske unije. Za tako nešto trebalo bi vrlo jasno identificirati one koji ne žele samo smijeniti ovu vlast, koja postaje teško opterećenje građanima Srbije, nego naprosto treba eliminirati sve one točke njegove politike koje funkcioniraju i puno duže od njegove vlasti i kojih se Srbija treba riješiti kako bi napredovala na svom putu", rekao je Picula.

