ANEM osudio ponašanje policije prema predstavnicima medija na skupovima SNS-a

Asocijacija nezavisnih elektroničkih medija (ANEM) najoštrije je osudila ponašanje policije prema predstavnicima medija koji su danas pokušavali izvještavati s prosvjeda pristaša Srpske napredne stranke u više gradova Srbije te pozvala Ministarstvo unutarnjih poslova da hitno omogući svim novinarima i novinarkama izvještavanje s javnih okupljanja.
Oglas
Predsjednik Upravnog odbora ANEM-a Veran Matić naveo je da je u Zaječaru policija fizički spriječila novinara Glasa Zaječara, Miljka Stojanovića, da izvještava sa skupa u tom gradu. Tom prilikom jedan policijski službenik ga je gurnuo i oborio na tlo, izbivši mu mobilni telefon iz ruke. Njegova kolegica Anđela Risantijević pokušala ga je zaštititi zaklonivši ga svojim tijelom i ističući da su novinari, no i ona je tada bila odgurnuta.
Nakon incidenta Stojanović je prišao načelniku policije Igoru Jeftiću kako bi prijavio napad, na što mu je ovaj rekao da ode u policijsku postaju i tamo podnese prijavu. Kada je Stojanović ponovio da prijavu podnosi upravo njemu, načelnik mu je oteo telefon i odgurnuo ga, nakon čega su pripadnici interventne jedinice prišli, udarali ga i odgurivali.
Danas je novinarku portala Mašina, Dariju Stjepić, u Novom Sadu policija onemogućavala u izvještavanju i gurala je, iako je bila jasno označena i više se puta predstavila kao novinarka, o čemu svjedoči i videozapis objavljen na Instagram profilu tog medija.
Zabilježen je i snimak na kojem se vidi kako pripadnik Žandarmerije prvo sprječava snimanje, a zatim vuče i legitimira novinarku Storytellera, Brankicu Matić, nakon što je rekla da nije vidjela nedolično ponašanje starijeg građanina kojeg su privodili.
Pripadnici žandarmerije danas su oteli telefon novinaru Bete i Autonomije, Daliboru Stuparu, i otjerali ga dok je snimao okupljanja pristaša režima koji su organizirano autobusima dolazili u Novi Sad.
Današnji napad na novinarku N1
U Novom Sadu danas je muškarac napao novinarku N1, Leu Apro, koja izvještava sa skupova pristaša vlasti i okupljanja koja su organizirali zborovi građana. Prijetio joj je, pitao što radi i zašto snima, a iako se pokušala udaljiti, nastavio ju je pratiti, ušao joj u kadar, stegnuo joj ruku i oteo telefon.
Pripadnici zborova pomogli su novinarki da spriječi muškarca da pobjegne s njezinim telefonom, nakon čega su ga pripadnici žandarmerije priveli.
ANEM ocjenjuje ponašanje policije prema novinarima i novinarkama kao krajnje neprofesionalno, nedopustivo i suprotno njihovim ovlastima, zbog čega će sve slučajeve prijaviti službi unutarnje kontrole zbog prekoračenja ovlasti.
Rekordan broj prijetnji, pritisaka i napada na predstavnike medija
Matić podsjeća da je ove godine zabilježen rekordan broj prijetnji, pritisaka i napada na predstavnike medija u novijoj povijesti Srbije, a da policija u velikom broju slučajeva nije reagirala niti stala u zaštitu novinara i slobode medija.
Osim pasivnosti policije, zabrinjava i podatak Nezavisnog udruženja novinara Srbije da su u kolovozu i rujnu zabilježena 22 napada na novinare, i to od strane policije, upozorio je Matić.
ANEM poziva i Ministarstvo informiranja i telekomunikacija da reagira na nedopustivo ometanje rada medija od strane policije te još jednom apelira na sve nadležne institucije da se hitno prekine s ovakvim pokušajima gušenja slobode medija u Srbiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas