ANEM osudio ponašanje policije prema predstavnicima medija na skupovima SNS-a

Predsjednik Upravnog odbora ANEM-a Veran Matić naveo je da je u Zaječaru policija fizički spriječila novinara Glasa Zaječara, Miljka Stojanovića, da izvještava sa skupa u tom gradu. Tom prilikom jedan policijski službenik ga je gurnuo i oborio na tlo, izbivši mu mobilni telefon iz ruke. Njegova kolegica Anđela Risantijević pokušala ga je zaštititi zaklonivši ga svojim tijelom i ističući da su novinari, no i ona je tada bila odgurnuta.