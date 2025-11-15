predizborno vrijeme
"Antiratna turneja" Viktora Orbána: “Oni koji žele mir, pridružit će nam se”
Mađarski premijer pokrenuo je višenedjeljnu “antiratnu turneju”, pretvarajući kritiku europske podrške Ukrajini u ranu predizbornu poruku uoči izbora iduće godine.
Viktor Orbán planira održati skupove u pet gradova do kraja godine, a započeo je u subotu okupljanjem u sjeverozapadnom gradu Győru.
“Oni koji žele mir, pridružit će nam se”, poručio je desničarski čelnik Fidesza u objavi na Facebooku prije događaja.
Serija skupova počela je tjedan nakon Orbánova posjeta Washingtonu, gdje se susreo s Donaldom Trumpom. Trump je pristao Mađarskoj odobriti jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija na uvoz ruske nafte i plina — dogovor koji se smatrao poticajem za Orbána, koji je na vlasti već 15 godina, u razdoblju gospodarske nesigurnosti u zemlji, prenosi Guardian.
Prema upućenima, još jedan od Orbánovih prioriteta tijekom posjeta bio je nagovoriti Trumpa da posjeti Mađarsku radi sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, s kojim Orbán održava bliske odnose unatoč negodovanju drugih europskih vlada. Mađarski premijer više je puta upozoravao na rizike “nekontroliranog širenja rata”, a nada se da bi “antiratna” poruka mogla potkopati oporbu uoči izbora koji bi se trebali održati u travnju sljedeće godine.
No Péter Magyar, bivši član Fidesza čija stranka Tisza prema nekim neovisnim anketama trenutačno vodi, organizirao je istoga dana vlastiti događaj u Győru. “Fidesz je stranka rata i mržnje, dok Tisza radi za mir u zemlji i svijetu”, poručio je na Facebooku.
Orbán se nastoji pozicionirati kao glas razuma protiv, kako tvrdi, neuspjele kampanje EU-a za naoružavanje Ukrajine. No njegovi kritičari u zemlji i EU-u smatraju da je preblizak Putinu te ga nazivaju “trojanskim konjem Kremlja” u Uniji.
Prošlog mjeseca Orbán je predvodio “marš za mir”, na kojem je tisućama okupljenih rekao da je Mađarska “jedina država u Europi koja se zauzima za mir”.
Odnosi Budimpešte i Kijeva pogoršali su se nakon što je Mađarska blokirala korake prema ukrajinskom pristupanju EU-u, kao i zbog Orbánova odbijanja uvođenja sankcija Rusiji.
Pitanje Ukrajine, s kojom Mađarska dijeli granicu, redovito se prelijeva u domaću politiku. Mediji bliski Fideszu optužili su Magyara da surađuje s ukrajinskom tajnom službom, nazivajući ga “mađarskim Zelenskim”.
Ove godine u Mađarskoj su postavljeni jumbo plakati s mračnim likom Volodimira Zelenskog, ukrajinskog predsjednika, i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, uz natpis: “Oni bi Ukrajinu uveli u EU. Mi bismo platili cijenu.”
Vlada, 23-godišnja Ukrajinka koja živi u Mađarskoj, rekla je: “Kad ovamo dolaze obitelji s bojišnica, gdje su godinama bile pod bombardiranjem, ti plakati mogu ponovno probuditi loše osjećaje.” Zamolila je da se koristi samo njezino ime radi zaštite nje i njezinih bližnjih, od kojih neki i dalje žive pod ruskom okupacijom. U Mađarsku je izbjegla na početku invazije, naučila je jezik, ali kaže da je primala ant ukrajinske komentare.
“Postoje pro-mirovne vlade, primjerice Švicarska. One ne šalju oružje, ali pomažu u organiziranju mirovnih konferencija i obnove”, rekla je Vlada.
Očekuje se da će tema “mira” postati središnji narativ Fideszove kampanje za reizbor. Fidesz bi mogao pokušati “pretvoriti izbore u referendum o ratu i vanjskoj politici”, rekao je Dániel Róna, politolog i direktor neovisnog istraživačkog centra 21 Research Centre. No prema mišljenju Mátyása Bódija, stručnjaka iz analitičke skupine Electoral Geography, pitanje je “hoće li to biti dovoljno usred krize troškova života”.
Ankete Electoral Geographyja pokazuju prednost Tisze od 7%.
Nakon 15 godina Fideszove vlasti, Mađari se suočavaju s inflacijom, urušenim zdravstvenim sustavom i sve većim problemima u obrazovanju — područjima u kojima birači sada više vjeruju Tiszi, ističe Bódi, pozivajući se na nedavna istraživanja neovisnog instituta Policy Solutions.
Orbán još uvijek ima prednost u vanjskoj politici, posebno u pitanjima mira i migracija. “Ali ne vidimo da stranke pobjeđuju na izborima na temelju vanjske politike”, zaključuje Bódi.
