Brnabić optužuje studentski pokret: "Ideja je bila ubiti Aleksandra Vučića i njegovu obitelj"

Namjera studenata, kako tvrdi tužiteljstvo, bila je da simuliraju da su državna tijela upotrijebila zvučni top kako bi se vlast u Beogradu "u domaćoj i međunarodnoj javnosti" optužila za uporabu soničnog oružja na prosvjedu, s ciljem da se "stvori panika u javnosti i strah kod građana, te izazovu nemiri koji bi doveli do nasilne promjene ustavnog poretka i ugroze sigurnosti države".