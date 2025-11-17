Dijana Hrka najavila konferenciju za novinare danas u 17 sati: "Srbijo, na tebe je red"

Dijana Hrka, majka Stefana, jedne od 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja već 16. dan štrajka glađu, najavila je danas za 17 sati konferenciju za novinare ispred šatora kod Skupštine Srbije, odnosno Ćacilenda.
“Srbijo, na tebi je red. U ponedjeljak, 17. 11. u 17 sati, konferencija za novinare. Studenti, srednjoškolci, radnici, zborovi, građani, dođite da se dogovorimo. Ne idem odavde nigdje, pozivam vas sve na dogovor, bez razilaženja”, napisala je kasno sinoć Hrka na svom Instagram profilu.
Dijana Hrka traži da se otkriju i procesuiraju odgovorni za smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, da se oslobode svi pritvoreni studenti i raspišu izbori.
