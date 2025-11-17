Oglas

16. dan štrajka glađu

Dijana Hrka najavila konferenciju za novinare danas u 17 sati: "Srbijo, na tebe je red"

author
N1 Srbija
|
17. stu. 2025. 11:07
Dijana Hrka
N1 Srbija

Dijana Hrka, majka Stefana, jedne od 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja već 16. dan štrajka glađu, najavila je danas za 17 sati konferenciju za novinare ispred šatora kod Skupštine Srbije, odnosno Ćacilenda.

Oglas

“Srbijo, na tebi je red. U ponedjeljak, 17. 11. u 17 sati, konferencija za novinare. Studenti, srednjoškolci, radnici, zborovi, građani, dođite da se dogovorimo. Ne idem odavde nigdje, pozivam vas sve na dogovor, bez razilaženja”, napisala je kasno sinoć Hrka na svom Instagram profilu.

Dijana Hrka traži da se otkriju i procesuiraju odgovorni za smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, da se oslobode svi pritvoreni studenti i raspišu izbori.

Teme
Dijana Hrka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ