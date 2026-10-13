Darko Ćulum
Dodikov glavni policajac izbjegao kazneni progon, zaštitili ga Bošnjaci?
Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) Darko Ćulum neće biti optužen za sudjelovanje u pokušaju rušenja ustavnog poretka te zemlje iako se 2025. odazvao na poziv Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, koji je od Srba zaposlenih u tijelima vlasti BiH zatražio da daju otkaze.
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Takvu odluku donijelo je nakon istrage Tužiteljstvo BiH a mediji u toj zemlji objavili su je u utorak postavljajući pitanje kako je moguće da se visoki policijski dužnosnik koji je bio čvrsto uz Milorada Dodika u razdoblju kada je on pokušavao srušiti ustavni poredak BiH tek tako izvuče od kaznenog progona.
Darko Ćulum ostavku na dužnost direktora SIPA-e, krovne i najvažnije policijske agencije u BiH, podnio je u ožujku 2025. godine. Učinio je to u jeku kampanje koju je poveo Dodik otvoreno najavljujući secesiju RS tijekom najveće političke krize koja ja potresla BiH još od potpisivanja Daytonskog sporazuma.
Po njegovom je nalogu parlament RS donio niz zakona kojima je de iure pripremio odcjepljenje RS uz zabranu djelovanja državnih tijela vlasti na teritoriju tog entiteta. Sud BiH je u ožujku 2025. godine stoga izdao nalog za uhićenje Dodika, premijera RS Radovana Viškovića i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića.
Tada je Dodik javno pozvao sve Srbe zaposlene u državnim tijelima vlasti da ih napuste obećavajući im automatsko zapošljavanje u institucijama RS. Ćulum je među prvim poslušao taj poziv i odmah dobio mjesto savjetnika u MUP-u RS potvrdivši premreženost sigurnosnih agencija političkim utjecajima no rijetki su slijedili njegov primjer pa je Dodikov pokušaj puča propao.
Nakon što se to dogodilo a Dodik, Višković i Stevandić ipak pojavili pred sudom što je u konačnici dovelo do presude kojom je sada već bivši predsjednik RS osuđen na godinu dana zatvora, Ćulum se jednostavno vratio na posao u SIPA-u kao da se ništa nije dogodilo a na toj je poziciji i danas.
Kaznenu prijavu protiv njega Tužiteljstvu BiH podnijeli su zastupnici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jamin Emrić a sada su dobili informaciju da je ona odbačena.
U dokumentu s potpisom tužiteljice Vedrane Jovičić kojega su dobili stoji kako su nakon saslušanja svjedoka u državnom tužiteljstvu zaključili da nema osnova za kazneni progon Ćuluma. Utvrdili su kako on doista mjesecima nije dolazio na posao niti je tamo primao plaću no konstatirali su kako rad SIPA-e time nije bio ugrožen jer je on svoje ovlasti prenio na pomoćnika i savjetnike a zaposlene Srbe nije pozivao da kao i on daju otkaze.
Portal Raport koji je objavio preslike tužiteljske odluke sugerira kako je sve rezultat oportunističkog ponašanja bošnjačkih kadrova jer je jedan od ključnih svjedoka obrane Ćuluma bio njegov bivši pomoćnik Suad Hasanović.
On je u međuvremenu iz SIPA-e otišao u mirovinu no u travnju ove godine dobio dobro plaćenu poziciju člana kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH (INO).
"Ova klasična interesna trgovina i vraćanje dugova unutar policijsko-političkih krugova objašnjava zašto je Hasanović pred tužiteljima zaboravio na obranu države i stao u zaštitu čovjeka koji mu je osigurao ugodnu penzionersku fotelju", piše Raport.
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