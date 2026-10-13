Dodikov glavni policajac izbjegao kazneni progon, zaštitili ga Bošnjaci?

U dokumentu s potpisom tužiteljice Vedrane Jovičić kojega su dobili stoji kako su nakon saslušanja svjedoka u državnom tužiteljstvu zaključili da nema osnova za kazneni progon Ćuluma. Utvrdili su kako on doista mjesecima nije dolazio na posao niti je tamo primao plaću no konstatirali su kako rad SIPA-e time nije bio ugrožen jer je on svoje ovlasti prenio na pomoćnika i savjetnike a zaposlene Srbe nije pozivao da kao i on daju otkaze.