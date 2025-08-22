Drama u parlamentu RS-a: Sjednica odgođena zbog dojave o bombi

"Dodik je više puta najavljivao referendume i nepriznavanje institucija BiH, da bi ih na kraju priznao. Ako ustraje u nepoštivanju institucija BiH, to ne može dobro završiti, niti za njega niti za one koje ga slijede. Ako je mislio da će za takvu politiku imati prostora nakon pobjede Donalda Trumpa u SAD-u, krivo je procijenio. To se već pokazalo u više navrata i ako nastavi tim putem, samo može pogoršati situaciju", kazao je Stier u izjavi za sarajevsko "Oslobođenje".