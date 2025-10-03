Oglas

BIJELI POKRIVAČ

FOTO / Srbija pod snijegom: Dijelovi zemlje zatrpani, ceste su blokirane

03. lis. 2025. 07:23
snijeg, Srbija
Infoliga.rs /Screenshot

Početak listopada donio je snijeg u pojedinim dijelovima Srbije, a od sinoć pada na Kopaoniku, ali i u drugim krajevima zemlje.

Snijeg je pao i u Ivanjici, a na snimkama koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se da je ponegdje rušio drveće i blokirao ceste.

Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama se vidi kako građani uklanjaju drveće da bi se cesta oslobodila, a vozačima se savjetuje maksimalan oprez i odgađanje puta ako nije nužan.

Put prema Kušićima je pod snijegom, kolnik je sklizak i otežan za vožnju. Apelira se na vozače da krenu na put samo sa zimskom opremom i s povećanim oprezom.

snijeg, Srbija
Infoliga.rs /Screenshot

Prema najavama, više od pola metra snježnih oborina očekuje se večeras i sutra u južnim dijelovima Moravičkog, Raškog i Rasinskog okruga, u planinskim dijelovima Topličkog i Rasinskog okruga te na Kosovu i Metohiji.

Teme
kopaonik snijeg srbija vrijeme

