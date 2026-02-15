FOTO, VIDEO / Vozač tramvaja iz Sarajeva pušten iz pritvora: "Nisi sam, Adnane“

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je odrediti pritvor Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja koji je upravljao vozilom u trenutku nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić, a četiri osobe su ozlijeđene.
Adnana su dočekale brojne kolege vozači GRAS-a. Ispred Suda zabilježeni su emotivni prizori.
Dočekali su ga uz povike: "Nisi sam, Adnane.“
Uslijedili su zagrljaji i suze radosnice.
Podsjetimo, Županijsko tužiteljstvo u Sarajevu zatražilo je pritvor za Kasapovića tvrdeći da je uzrok nesreće ljudski faktor, ali i da bi zbog njegovog puštanja na slobodu došlo do uznemirenja javnosti.
Premijer KS podnio ostavku
Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk objavio je u nedjelju da podnosi ostavku. Naglasio je da je glas mladih važniji od pozicije koju obnaša. Na kraju je naglasio da preuzima odgovornost i ne bježi od nje, te da će nastaviti voditi procese dok se ne imenuje novi premijer Kantona Sarajevo.
