kobni tramvaj

FOTO, VIDEO / Vozač tramvaja iz Sarajeva pušten iz pritvora: "Nisi sam, Adnane“

N1 BiH
15. velj. 2026. 15:02
N1 BiH

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je odrediti pritvor Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja koji je upravljao vozilom u trenutku nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić, a četiri osobe su ozlijeđene.

Adnana su dočekale brojne kolege vozači GRAS-a. Ispred Suda zabilježeni su emotivni prizori.

N1 BiH

Dočekali su ga uz povike: "Nisi sam, Adnane.“

Uslijedili su zagrljaji i suze radosnice.

Podsjetimo, Županijsko tužiteljstvo u Sarajevu zatražilo je pritvor za Kasapovića tvrdeći da je uzrok nesreće ljudski faktor, ali i da bi zbog njegovog puštanja na slobodu došlo do uznemirenja javnosti.

Premijer KS podnio ostavku

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk objavio je u nedjelju da podnosi ostavku. Naglasio je da je glas mladih važniji od pozicije koju obnaša. Na kraju je naglasio da preuzima odgovornost i ne bježi od nje, te da će nastaviti voditi procese dok se ne imenuje novi premijer Kantona Sarajevo.

Teme
Adnan Kasapović

