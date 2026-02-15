FOTO, VIDEO / Vozač tramvaja iz Sarajeva pušten iz pritvora: "Nisi sam, Adnane“

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk objavio je u nedjelju da podnosi ostavku. Naglasio je da je glas mladih važniji od pozicije koju obnaša. Na kraju je naglasio da preuzima odgovornost i ne bježi od nje, te da će nastaviti voditi procese dok se ne imenuje novi premijer Kantona Sarajevo.