FOTO, VIDEO / Prosvjedi u Sarajevu: Blokirana prometnica, građani pred bolnicom: "Ella, mi te volimo"

Prosvjedi u Sarajevu nastavljaju se i danas zbog tragične tramvajske nesreće koja se dogodila 12. veljače preko puta Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Upravo na tom mjestu započinju današnji prosvjedi, a kako je najavljeno, planirano je da prosvjedna povorka ide sve do Vječne vatre, javlja N1 BiH.
Kako javljaju reporteri N1 BiH s terena, građani pristižu, a glavna prometnica je blokirana. Ovo je treći prosvjed zaredom na kojem građani izražavaju solidarnost s ozlijeđenima i obiteljima stradalog mladića Erdoana Morankića (23), ali i žele iskazati nezadovoljstvo te zatražiti odgovornost nadležnih nakon tragične prometne nesreće koja je potresla glavni grad BiH.
Podsjetimo, nesreća se dogodila u središtu Sarajeva kada je tramvaj iskočio iz tračnica. Mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, poginuo je na mjestu nesreće, dok su ozlijeđeni, među kojima je jedna osoba teže stradala, prevezeni radi pružanja liječničke pomoći.
U istoj nesreći ozlijeđene su još četiri osobe, od kojih jedna teže – 17-godišnja djevojka Ella Jovanović. Građani traže jasne odgovore i sustavna rješenja kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih tragedija.
Građani se ne osjećaju sigurno
Na istoj lokaciji jučer su se okupili građani koji su mirno poručili da se ne osjećaju sigurno te da se sada boje koristiti tramvajski prijevoz, ali i kretati se gradskim ulicama, osobito tijekom zimskih uvjeta kada, kako su naveli, infrastruktura dodatno pokazuje svoje slabosti.
Važno je istaknuti da je jučerašnji prosvjed, umjesto planiranih 45 minuta, trajao tri sata. Naime, većina građana nastavila je s blokadom ulica i zahtjevima prema nadležnima. Ipak, neformalna skupina građana „Reci dosta” ogradila se od tih produženih okupljanja, naglašavajući da u tim planovima nisu sudjelovali.
Međutim, na društvenim mrežama ranije se proširio poziv za održavanje današnjih prosvjeda, a riječ je o skupini mladih ljudi „Ne okreći glavu” koja je organizirala i prve prosvjede dan nakon tragedije – 13. veljače ispred Zemaljskog muzeja BiH, koji su trajali dva sata.
U najnovijem pozivu za današnji prosvjed poručili su da nema izgovora i da svi moraju izaći na ulice jer je nedjelja dan kada svi odmaraju.
Iako danas u glavnom gradu BiH pada kiša, ni to nije spriječilo građane da se odazovu okupljanju.
Građani ispred bolnice: "Ella, mi te volimo"
Građani Sarajeva, mladi srednjoškolci i studenti, došli su do bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš” kako bi pružili podršku mladoj Elli koja je ozlijeđena u tramvajskoj nesreći. Ispred bolnice odjekuje poruka: „Ella, mi te volimo.”
