Crnogorski predsjednik: Ulazimo u vrijeme čudovišta

„Ako i dalje vjerujemo da su demokracije u svom liberalnom obliku dosad najbolji sustav koji je čovječanstvo izmislilo, onda nemamo izbor da se borimo za njega svim sredstvima. To znači i vojnim elementom. EU može biti snažna ekonomski i politički, no bez snažne vojske nećemo biti viđeni kao relevantan akter”, rekao je češki predsjednik, general koji je na tu funkciju stigao kao bivši predsjednik vojnog odbora NATO-a.