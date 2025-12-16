Crna Gora je u utorak u Bruxellesu zatvorila pet pregovaračkih poglavlja i tako se približila svom cilju da ih do kraja sljedeće godine zatvori sva.
Oglas
Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila pregovore u poglavlju 3, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, poglavlju 4, sloboda kretanja kapitala, poglavlju 6, pravo trgovačkih društava, poglavlju 11, poljoprivreda i ruralnih razvoj i u poglavlju 13, ribarstvo.
Crna Gora sada ima 12 zatvorenih poglavlja.
Crnogorsko izaslanstvo na međuvladinoj konferenciji predvodio je premijer Milojko Spajić, a EU danska ministrica za europske poslove Marie Bjerre.
Crna Gora bi u utorak mogla dobiti još jednu povoljnu vijest. Ministri za europske poslove mogli bi podržati uspostavu ad hoc radne skupine koja bi bila zadužena za izradu nacrta pristupnog sporazuma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas