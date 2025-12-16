Oglas

u Bruxellesu

Iskorak Crne Gore prema EU-u: Zatvoreno pet pregovaračkih poglavlja

author
Hina
|
16. pro. 2025. 12:29
Zastava Crne Gore
Pexels/Ilustracija

Crna Gora je u utorak u Bruxellesu zatvorila pet pregovaračkih poglavlja i tako se približila svom cilju da ih do kraja sljedeće godine zatvori sva.

Oglas

Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila pregovore u poglavlju 3, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, poglavlju 4, sloboda kretanja kapitala, poglavlju 6, pravo trgovačkih društava, poglavlju 11, poljoprivreda i ruralnih razvoj i u poglavlju 13, ribarstvo.

Crna Gora sada ima 12 zatvorenih poglavlja.

Crnogorsko izaslanstvo na međuvladinoj konferenciji predvodio je premijer Milojko Spajić, a EU danska ministrica za europske poslove Marie Bjerre.

Crna Gora bi u utorak mogla dobiti još jednu povoljnu vijest. Ministri za europske poslove mogli bi podržati uspostavu ad hoc radne skupine koja bi bila zadužena za izradu nacrta pristupnog sporazuma.

Teme
Crna Gora Europska unija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ