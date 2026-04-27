Bivši šef riječke krim-policije osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog pokušaja ubojstva

Na jedinstvenu kaznu od četiri i pol godine zatvora zbog pokušaja organizacije ubojstva dvoje unučadi poduzetnice i aktivistice Slavice Šota u Puli je danas osuđen bivši načelnik riječke krim-policije Željko Kruneš
Sudsko vijeće Županijskog suda u Puli proglasilo je Željka Kruneša krivim po svim točkama optužnice, utvrdivši da je tijekom 2015. godine nagovarao drugu osobu da automobilom pregazi djecu u dobi od 10 i 13 godina kako bi se osvetio Šoti zbog njezinog javnog angažmana protiv korupcije.
Za svako kazneno djelo poticanja na teško ubojstvo djeteta dosuđene su mu pojedinačne kazne od po tri godine zatvora, dok je za sprječavanje dokazivanja dobio šest mjeseci, a za oštećenje tuđe stvari tri mjeseca zatvora, javlja Novi list.
Presudom je potvrđeno i da je bivši policijski načelnik pritiskao ključnu svjedokinju, svoju tadašnju partnericu, od koje je tražio da demantira navode iz prijave.
Prijetio joj je da će ubiti nju, njezina maloljetnog sina i sebe, a ujedno joj je službenim vozilom namjerno oštetio automobil.
Sud je prihvatio iskaze svjedoka i materijalne dokaze kojima je potvrđeno da je optuženik zloupotrijebio svoj položaj unutar policijskog sustava.
