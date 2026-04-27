Bivši šef riječke krim-policije osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog pokušaja ubojstva

Sudsko vijeće Županijskog suda u Puli proglasilo je Željka Kruneša krivim po svim točkama optužnice, utvrdivši da je tijekom 2015. godine nagovarao drugu osobu da automobilom pregazi djecu u dobi od 10 i 13 godina kako bi se osvetio Šoti zbog njezinog javnog angažmana protiv korupcije.