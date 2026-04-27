Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković osudio je održavanje panela u Zagrebu na kojem je BiH proglašena "propalom državom" te najavio da će poslati prosvjednu notu Vladi Republike Hrvatske.
Panel o Bosni i Hercegovini održan u subotu u sklopu festivala TradFest u Zagrebu izazvao je oštre reakcije, nakon što su neki sudionici izrazili svoje stavove o potrebi uspostave trećeg, hrvatskog, entiteta i ocijenili Bosnu i Hercegovinu kao "propalu državu".
Konaković je poručio da institucije neće šutjeti na pokušaje "crtanja novih karata", piše N1 BiH. "Sutra ćemo poslati notu hrvatskoj vladi. Institucionalno ćemo reagirati i tražiti očitovanje hrvatskih vlasti o ovom skandaloznom skupu u Zagrebu", rekao je Konaković.
"Ovi radikali u Zagrebu nisu naučili lekciju iz presude Prliću i drugima koji su crtanjem karata započeli fašističke pohode u Bosni i Hercegovini. Ta politika rezultirala je ubojstvima, paležima, raseljavanjem ljudi i zločinima u Ahmićima, Stupnom Dolu i drugim mjestima. Naravno, takve stvari nas brinu. Ne podcjenjujemo ih, ali ih ni ne precjenjujemo", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
