VIDEO / Šef diplomacije BiH najavio prosvjednu notu Hrvatskoj

N1 BiH
27. tra. 2026. 12:04
19.02.2026., Elmedin Konaković. Photo: Dejan Rakita / Pixsell/PIXSELL
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković osudio je održavanje panela u Zagrebu na kojem je BiH proglašena "propalom državom" te najavio da će poslati prosvjednu notu Vladi Republike Hrvatske.

Panel o Bosni i Hercegovini održan u subotu u sklopu festivala TradFest u Zagrebu izazvao je oštre reakcije, nakon što su neki sudionici izrazili svoje stavove o potrebi uspostave trećeg, hrvatskog, entiteta i ocijenili Bosnu i Hercegovinu kao "propalu državu".

Konaković je poručio da institucije neće šutjeti na pokušaje "crtanja novih karata", piše N1 BiH. "Sutra ćemo poslati notu hrvatskoj vladi. Institucionalno ćemo reagirati i tražiti očitovanje hrvatskih vlasti o ovom skandaloznom skupu u Zagrebu", rekao je Konaković.

"Ovi radikali u Zagrebu nisu naučili lekciju iz presude Prliću i drugima koji su crtanjem karata započeli fašističke pohode u Bosni i Hercegovini. Ta politika rezultirala je ubojstvima, paležima, raseljavanjem ljudi i zločinima u Ahmićima, Stupnom Dolu i drugim mjestima. Naravno, takve stvari nas brinu. Ne podcjenjujemo ih, ali ih ni ne precjenjujemo", dodao je.

