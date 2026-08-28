Konaković: Srbiji nitko ne nameće odgovornost, sama se identificira s Mladićem

Konaković je reagirao nakon što je ministar pravde Srbije Nenad Vujić ranije tijekom dana potvrdio da će Mladić koji je u četvrtak umro u zatvoru u Haagu gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora izrečenu zbog odgovonrosti za najteže ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH biti pokopan "uz sve vojne i državne počasti" Srbije nakon što obitelj odluči gdje će to točno biti.