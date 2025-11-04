Kos: Četiri zemlje znatno napredovale prema EU članstvu, ostale moraju pojačati napore

Kos je istaknula da bi proširenje Europske unije moglo postati realna mogućnost s obzirom na ubrzani tempo približavanje nekih zemalja.

Da bi do proširenja moglo doći potrebno je da se države kandidatkinje pripreme za preuzimanje odgovornosti koje sa sobom nosi članstvo, a s druge strane Europska unija se mora pripremiti za proširenje, dodala je Kos.