Majka osumnjičenog za ubojstvo u Sloveniji: Imao je dvije i pol godine kad mu je otac ubijen

Sudac u Novom Mestu odredio je prije dva dana pritvor Sabrijanu Jurkoviču, 21-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo koje je potreslo Sloveniju i izazvalo ostavku dvoje ministara. Jurkoviča se sumnjiči za smrt 48-godišnjeg ugostitelja Aleša Šutara pred noćnim klubom u Novom Mestu.
Novinari Slovenskih novica posjetili su Jurkovičevo rodno mjesto, romsko naselje Mihovica. Kad su stigli, sve je bilo tiho. Mlađa Romkinja s nepovjerenjem je provirivala kroz prozor: "Bojimo se. Nismo svi isti. Voljela bih živjeti u miru sa svojom obitelji, ali svi smo etiketirani kao kriminalci", prenosi Index.
Kad su je upitali za osumnjičenika, odgovara kako ne zna ni gdje živi, a kamoli kakav je.
Novinari pričali s osumnjičenikovom majkom
Novinari su zatim naišli na osumnjičenikovu majku, Dijanu Jurkovič, koja je bila rječitija. "On to definitivno nije učinio. Čak i jučer, kad su ga s policijom doveli kući jer su vršili pretragu kuće, uvjeravao me da budem mirna, da je čist. Zakleo mi se da ovog Novomeščana nije ni taknuo", kazala je.
Potvrdila je da je policija oduzela odjeću i obuću koju je njezin sin nosio u vrijeme događaja. "Doveli su mi sina u lisicama, a policija je bila naoružana do zuba i u pancirkama. Došli su u nekoliko vozila, kao da nešto žele od nekoga", istaknula je.
Otac mu ubijen
Prisjetila se događaja od prije skoro 20 godina. "Sabrijan je imao dvije i pol godine kada mu je otac ubijen", rekla je.
Dogodilo se to nekoliko minuta prije ponoći 2006. godine. 22-godišnji Denis Brajdič, Sabrijanov otac, sjedio je za stolom sa susjedima u kući pored, navodno igrajući ruski rulet. Poginuo je od hica koji je ispalio jedan od susjeda.
"Sabrijan nije osvetoljubiv. Da jest, osvetio bi se osobi koja mu je ubila oca ili njegovoj djeci", poručila je osumnjičenikova majka.
