Majka osumnjičenog za ubojstvo u Sloveniji: Imao je dvije i pol godine kad mu je otac ubijen

Novinari su zatim naišli na osumnjičenikovu majku, Dijanu Jurkovič, koja je bila rječitija. "On to definitivno nije učinio. Čak i jučer, kad su ga s policijom doveli kući jer su vršili pretragu kuće, uvjeravao me da budem mirna, da je čist. Zakleo mi se da ovog Novomeščana nije ni taknuo", kazala je.