FOTO / Masovno trovanje u BiH: Alarmantni nalazi, među zaraženima i djeca

„Ono što je službeno jest da je u petak poslana inicijativa ispred DPM Metali za povećanje koncesijske naknade prema Ministarstvu gospodarstva Zeničko-dobojskog kantona. U narednim mjesecima doći će do povećanja koncesije. Ono što sam uspio dogovoriti s kompanijom jest da, kada se koncesija potpiše, od 1. siječnja 2026. godine koncesija bude isplaćena retroaktivno“, izjavio je Rizvanović za lokalni radio.