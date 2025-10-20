Iz oporbe, koja je bojkotirala sva navedena glasanja, poručili su kako je u pitanju potpuno shizofrena situacija u kojoj isti oni koji su zagovarali zabranu rada državnih pravosudnih i policijskih tijela na teritoriju RS te prijetili zatvorom svima koji to ne poštuju, sada te odluke proglašavaju ništavnim uz tvrdnje kako se "stanje promijenilo".