Oglas

Što se dogodilo?

MUP Srbije tvrdi da su policajci napadnuti u Novom Sadu, novinari i svjedoci govore suprotno

author
N1 Srbija
|
02. ruj. 2025. 09:29
Srbija
REUTERS/Djordje Kojadinovic

Novosadska policija tvrdi da je u kasnim večernjim satima u ponedjeljak navečer "pravovremeno i profesionalno reagirala prema većoj skupini od oko 280 osoba koje su se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupile ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (DIF) s namjerom da nasilno uđu u prostorije fakulteta".

Oglas

"Dio okupljenih bio je maskiran, a tijekom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što su izdana dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom", piše u priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Srbije (MUP).

"Prilikom potiskivanja i rastjerivanja mase, više osoba je na policijske službenike bacilo pirotehnička sredstva – topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom ozlijeđen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu", piše u priopćenju MUP.

Međutim, na videosnimkama objavljenim na društvenim mrežama, kao i prema izvještajima novinara i svjedoka, dogodilo se sasvim suprotno – policija je na građane bacila šok bombe, a potom izuzetno jakim snagama krenula u trk za onima koji su bježali okolnim ulicama.

Neposredno pred ponoć stigli su izvještaji da je policija tukla građane i studente bez ikakvog razloga, kao i da je kampus opkoljen jakim snagama policije i žandarmerije.

MUP pak tvrdi da su policijski službenici "brzo i učinkovito uspostavili javni red i mir, spriječili ulazak u fakultet i zaštitili živote i imovinu građana".

"Intervencija je uspješno završena, a u tijeku je identifikacija i privođenje sudionika nasilnih incidenata, protiv kojih će biti podnesene odgovarajuće kaznene i prekršajne prijave. Policija je do sada uhitila tri osobe i daljnji rad je u tijeku", priopćio je MUP.

Reporter Bete je prethodno javio da su policija i žandarmerija sinoć upotrijebili šok bombe i rastjerali nekoliko stotina građana koji su se vraćali u sveučilišni kampus, nakon što je održan pomen stradalima pod nadstrešnicom na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.

Teme
Novi Sad Srbija studenti studentski prosvjedi u srbiji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ