MUP Srbije tvrdi da su policajci napadnuti u Novom Sadu, novinari i svjedoci govore suprotno

Novosadska policija tvrdi da je u kasnim večernjim satima u ponedjeljak navečer "pravovremeno i profesionalno reagirala prema većoj skupini od oko 280 osoba koje su se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupile ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (DIF) s namjerom da nasilno uđu u prostorije fakulteta".
"Dio okupljenih bio je maskiran, a tijekom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što su izdana dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom", piše u priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Srbije (MUP).
"Prilikom potiskivanja i rastjerivanja mase, više osoba je na policijske službenike bacilo pirotehnička sredstva – topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom ozlijeđen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu", piše u priopćenju MUP.
Vraćajući se sa komemorativne šetnje, građani i studenti su prišli DIF-u, odakle je izašlo nekoliko vodova žandarmerije i policije koji su upotrebili šok bombe i pendreke kako bi potisnuli građane do univerzitetskog kampusa. pic.twitter.com/WmdLsXCjsL— Autonomija Info (@autonomijandnv) September 1, 2025
Međutim, na videosnimkama objavljenim na društvenim mrežama, kao i prema izvještajima novinara i svjedoka, dogodilo se sasvim suprotno – policija je na građane bacila šok bombe, a potom izuzetno jakim snagama krenula u trk za onima koji su bježali okolnim ulicama.
22.20h bez razloga policija napala građane kod DiFa pic.twitter.com/I4LtF6AW8Q— zarko bogosavljevic (@zarkobns) September 1, 2025
Neposredno pred ponoć stigli su izvještaji da je policija tukla građane i studente bez ikakvog razloga, kao i da je kampus opkoljen jakim snagama policije i žandarmerije.
MUP pak tvrdi da su policijski službenici "brzo i učinkovito uspostavili javni red i mir, spriječili ulazak u fakultet i zaštitili živote i imovinu građana".
"Intervencija je uspješno završena, a u tijeku je identifikacija i privođenje sudionika nasilnih incidenata, protiv kojih će biti podnesene odgovarajuće kaznene i prekršajne prijave. Policija je do sada uhitila tri osobe i daljnji rad je u tijeku", priopćio je MUP.
Reporter Bete je prethodno javio da su policija i žandarmerija sinoć upotrijebili šok bombe i rastjerali nekoliko stotina građana koji su se vraćali u sveučilišni kampus, nakon što je održan pomen stradalima pod nadstrešnicom na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.
