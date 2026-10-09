Na izborima u Srbiji 18 lista, Hrvati nemaju svog kandidata

Istodobno, i dalje traje borba oporbe, studentskog pokreta i nevladinog sektora da se za glasanje u inozemstvu osigura više od dosadašnja 93 biračka mjesta, s obzorom da je više od 110.000 ljudi koji su se prijavili da svoje biračko pravo ostvare u nekoj od 37 zemalja diljem svijeta u kojima će se glasati za parlamentarne izbore 25. listopada.