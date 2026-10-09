25. listopada
Na izborima u Srbiji 18 lista, Hrvati nemaju svog kandidata
Republičko izborno povjerenstvo (RIK) usvojilo je u četvrtak navečer zbirni popis sudionika na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. listopada u Srbiji na kojem je 18 lista, u utrci za 250 mandata u državnom parlamentu bit će ukupno 2.148 kandidata, među kojima hrvatska zajednica neće imati ni jednog svog predstavnika.
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Među proglašenih 18 polovicu čine liste izborne liste nacionalnih manjina, ali Hrvati u Srbiji nisu predali svoju listu i neće imati nijednog kandidata na parlamentarnim izborima, a tu činjenicu prate uzajamne optužbe unutar hrvatske zajednice.
Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini (DSHV) istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u zajednici, dok predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Jasna Vojnić odbacuje optužbe i odgovornost pripisuje upravo Žigmanovu.
Izborne liste na glasačkom listiću bit će poredane po redoslijedu kojim su predavane RIK-u, a na prva tri mjesta su lista vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, lista Ivica Dačić - Faktor stabilnosti, te Studentska lista - Studenti pobjeđuju.
Studentska lista nastala je nakon skoro dvogodišnjih protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi 1. studenoga 2024. u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i ima rastuću potporu velikog dijela javnosti i dijaspore.
Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će se na izborima 25. listopada tijesna utrka voditi upravo između Studentske liste i vladajućih naprednjaka, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić.
Na četvrtom mjestu je lista Rasim Ljajić - Ljudski, a na petom Savez vojvođanskih Mađara - Dr Balint Pastor. I Ljajić i Pastor bili su dio vladajuće koalicije, ali u utrku ulaze kao manjinske liste, što bi im - u slučaju da pređu prirodni izborni prag za manjinske zajednice - omogućilo da svoje mandate ponovo pridodaju u postizbornoj koaliciji s Vučićevim naprednjacima.
Na šestom mjestu je bošnjačka lista Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje, na sedmom Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić, osmom Autentična desnica - Dr Miloš Jovanović, devetom Europska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš, a desetom SDA Sanžaka - Čuvari Sandžaka.
Na 11. mestu je lista biznismena Bogoljuba Karića Pokret snaga Srbije, na 12. Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju i na 13. Biram pravu - Biram budućnost - Koalicija snaga - prof. dr Ferid Bulić - Vasilos Provelegis - Stranka budućnosti i razvoja - Građanska stranka Grka Srbije.
Na 14. mestu je lista Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvijek, na 15. Ćale ovo je za tebe - Petar Đurić, na 16. mestu je lista Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju, 17. je Albanska koalicija, a na 18. mjestu je lista Majka Srbija - Gruda.
Oporbeni članovi RIK-a istaknuli su sumnju u to da su sve proglešene liste imale legitimnu podršku, navodeći kako je na zbirnoj listi "bar pet lista fiktivno", navodeći primjer lista koja ima devet kandidata, a predana je s više od 10.000 potpisa podrške.
Istodobno, i dalje traje borba oporbe, studentskog pokreta i nevladinog sektora da se za glasanje u inozemstvu osigura više od dosadašnja 93 biračka mjesta, s obzorom da je više od 110.000 ljudi koji su se prijavili da svoje biračko pravo ostvare u nekoj od 37 zemalja diljem svijeta u kojima će se glasati za parlamentarne izbore 25. listopada.
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