Nakon Vučićeva targetiranja, stigle ozbiljne prijetnje novinaru N1 Mladenu Savatoviću

Prijetnje novinaru N1 Srbije Mladenu Savatoviću, kojeg je nedavno na konferenciji za novinare targetirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, stigle su na internetsku adresu redakcije u Srbiji.
Savatoviću je osoba pod nadimkom „Srećko“ uputila prijetnje u komentaru ispod vijesti na portalu pod naslovom: „Savatović: Podnijet ću tužbu protiv Vučića, izgubio je kontrolu – predsjedniku su jučerašnja pitanja bila posebno teška“.
U prijetnji je, uz niz psovki i uvreda, autor naveo i da će Savatovića dočekati ispred zgrade N1.
Redakcija N1 Srbije je prijetnje prijavila Tužiteljstvu za visokotehnološki kriminal.
Podsjećamo, predsjednik Srbije Vučić burno je prije dva dana reagirao na pitanja Savatovića o slučaju „Generalštab“ i optužnom prijedlogu TOK-a protiv ministra kulture Nikole Selakovića.
Predsjednik Srbije je optužio novinara da je „lažov“, „neodgojen“, da ga je nazivao Hitlerom, da opravdava oružani napad na Milana Bogdanovića u tzv. Ćacilendu, a zaprijetio mu je i da će ga preodgojiti „kad ga već roditelji nisu“.
Savatović je nakon toga izjavio da je vrijeđanja i targetiranja uvijek bilo, ali da su predsjedniku jučerašnja pitanja bila posebno teška. Najavio je i da će podnijeti tužbu protiv predsjednika.
