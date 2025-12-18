Oglas

Najavljena tužba

Nakon Vučićeva targetiranja, stigle ozbiljne prijetnje novinaru N1 Mladenu Savatoviću

author
N1 Srbija
|
18. pro. 2025. 10:41
Mladen Savatović
N1 Srbija

Prijetnje novinaru N1 Srbije Mladenu Savatoviću, kojeg je nedavno na konferenciji za novinare targetirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, stigle su na internetsku adresu redakcije u Srbiji.

Savatoviću je osoba pod nadimkom „Srećko“ uputila prijetnje u komentaru ispod vijesti na portalu pod naslovom: „Savatović: Podnijet ću tužbu protiv Vučića, izgubio je kontrolu – predsjedniku su jučerašnja pitanja bila posebno teška“.

U prijetnji je, uz niz psovki i uvreda, autor naveo i da će Savatovića dočekati ispred zgrade N1.

Redakcija N1 Srbije je prijetnje prijavila Tužiteljstvu za visokotehnološki kriminal.

Podsjećamo, predsjednik Srbije Vučić burno je prije dva dana reagirao na pitanja Savatovića o slučaju „Generalštab“ i optužnom prijedlogu TOK-a protiv ministra kulture Nikole Selakovića.

Predsjednik Srbije je optužio novinara da je „lažov“, „neodgojen“, da ga je nazivao Hitlerom, da opravdava oružani napad na Milana Bogdanovića u tzv. Ćacilendu, a zaprijetio mu je i da će ga preodgojiti „kad ga već roditelji nisu“.

Savatović je nakon toga izjavio da je vrijeđanja i targetiranja uvijek bilo, ali da su predsjedniku jučerašnja pitanja bila posebno teška. Najavio je i da će podnijeti tužbu protiv predsjednika.

