Ured slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar u petak nije imao nikakav poseban komentar na odluku vlasti u Republici Srpskoj koje još kontrolira Milorad Dodik da njoj i ministrici vanjskih poslova Tanji Fajon zabrani dolazak u taj entitet u Bosni i Hercegovini.
"Još nismo službeno obaviješteni o sankcijama koje je uvela Republika Srpska, tako da ne komentiramo tu stvar", izjava je iz ureda slovenske predsjednice koju je dobila agencija Fena.
Zabrana ulaska predsjednici Slovenije i ministrici vanjskih poslova te zemlje praktično je prva odluka koju je donijela nova vlada RS nametnuta Dodikovom odlukom i to nakon što mu je po sili zakona prestao mandat predsjednika entiteta.
Tu su odluku objavili na svojoj mrežnoj stranici nekoliko sati nakon što je vlada Slovenije sankcionirala Dodika zabranivši mu ulazak u zemlju zbog secesionističkih aktivnosti ali i procjene kako on i njegova obitelj u Sloveniji "peru" novac stečen na nejasan način kupujući na taj način nekretnine.
Vlada RS pojasnila je kako protumjere uvodi zbog "zaštite političkog i institucionalnog integriteta" entiteta.
Sam Dodik se o novim sankcijama kojima je izvrgnut nije oglašavao no odmah je u njegovu obranu stala njegova najbliža suradnica i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ocijenila je kako odluka slovenske vlade ne doprinosi rješavanju kriza koje su, po njenom sudu, isključivo prouzročene stranim intervencionizmom u BiH.
"Bar bi zemlje u regiji trebale pokazati mudriji pristup", zaključila je.
Cvijanović je kao i Dodik već godinama pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije a njenom su stranačkom šefu kaznene mjere i zabrane ulaska uvele i Njemačka, Austrija, Poljska te Litva.
U Dodikovu je obranu stao i marginalni slovenski desničarski političar Zmago Jelinčić koji je izjavio kako odluka vlade njegove zemlje ne odražava mišljenje većine Slovenaca.
"Ovakvi potezi štete tradicionalno dobrim odnosima među narodima i nepotrebno stvaraju tenzije", ustvrdio je Jelinčić čija je politička prošlost opterećena ksenofobnim i šovinističkim istupima te optužbama za korupciju.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije zasad reagiralo na odluke vlasti u Banjoj Luci no zato je Edin Forto, ministra prometa i komunikacija BiH i čelnik Naše stranke (NS), koja je dio vladajuće koalicije na državnoj razini, izjavio kako je postupak vlade RS nezakonit jer entiteti nemaju nikakvih ovlasti za vođenje vanjske politike.
"Ovo je još jedan čin samovolje Milorada Dodika, koji privatizira institucije RS-a za osobne političke obračune i nanosi izravnu štetu ugledu Bosne i Hercegovine", izjavio je Forto poručivši Dodiku da on nije nikakav graničar niti može nekome zabraniti ulazak u državu.
Predsjednicu Pirc Musar i ministricu Fajon ministar Forto je pozvao u posjet BiH i "obilazak bilo kojeg njenog dijela".
