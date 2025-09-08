Oglas

"To je realnost"

Orban tvrdi da će Ukrajina biti podijeljena na tri dijela, otkrio i kako će to izgledati

N1 Info
08. ruj. 2025. 14:03
14:03
Volodimir Zelenski i Viktor Orban
Ferenc ISZA / AFP

Prema mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, Ukrajina bi mogla biti podijeljena na rusku, zapadnu i demilitariziranu zonu.

Viktor Orbán je izjavio je će Ukrajina, kao posljedica sukoba koji traje sada već više od 10 godina, zapravo biti podijeljena između Rusije i Zapada, po sličnom principu prema kojem je Njemačka podijeljena nakon poraza u 2. svjetskom ratu i padu nacističkog režima.

Orban tvrdi da je to "realnost koju sada svi priznaju".

"Ukrajina će biti podijeljena između Rusije i Zapada, a to je realnost koju sada svi priznaju", citirao je mađarski novinar Csaba Toth riječi premijera Orbana na događaju koji je organizirala vladajuća stranka Fidesz, piše TASS. 

Mađarska i Ukrajina već neko vrijeme zaoštravaju odnose, poglavito oko sankcija Rusiji i ukrajinskih udara na ruski naftovod Družba, preko kojega se energetski opskrbljuje i Budimpešta.

Podsjetimo, mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó izjavio je krajem kolovoza kako Europska komisija "pljuje sama sebi u lice time što suučesnički šuti dok Ukrajina napada naftovod Družbu".

Naglasio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno "otvoreno, grubo i besramno prijetio" Mađarskoj. Prema Szijjártóu, Zelenski je jasno poručio: "ako naša zemlja ne zauzme proukrajinski stav kakav zahtijevaju Bruxelles, Europska pučka stranka i njezina mađarska članica, stranka Tisza, onda će oni zasigurno nastaviti držati pod napadom naftovod Družba, koji je neophodan za energetsku sigurnost Mađarske".

Teme
Mađarska Ukrajina Viktor Orban rat u Ukrajini

