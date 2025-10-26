Pijan Audijem prošao kroz crveno u Beogradu. Ubio oca, majku i dijete

Tri osobe su poginule, a dvije su zadobile teške ozljede u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 50 minuta nakon ponoći na Novom Beogradu, u Bulevaru heroja sa Košara, u blizini kule West, javlja N1 Srbija.
Mediji navode da su na mjestu nesreće poginuli majka, otac i dijete staro 10 godina.
Očevidac nesreće izjavio je da je vozač „Audija“ prošao kroz crveno svjetlo i izravno udario u automobil u kojem se nalazila obitelj, koja je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu nesreće.
Prema navodima medija, vozač „Audija“ bio je pod utjecajem alkohola.
