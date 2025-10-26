Oglas

dvije osobe zadobile ozljede

Pijan Audijem prošao kroz crveno u Beogradu. Ubio oca, majku i dijete

N1 Srbija
N1 Srbija
|
26. lis. 2025. 09:12
srpska policija, srbija policija
N1 Srbija / Ilustracija

Tri osobe su poginule, a dvije su zadobile teške ozljede u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 50 minuta nakon ponoći na Novom Beogradu, u Bulevaru heroja sa Košara, u blizini kule West, javlja N1 Srbija.

Mediji navode da su na mjestu nesreće poginuli majka, otac i dijete staro 10 godina.

Očevidac nesreće izjavio je da je vozač „Audija“ prošao kroz crveno svjetlo i izravno udario u automobil u kojem se nalazila obitelj, koja je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu nesreće.

Prema navodima medija, vozač „Audija“ bio je pod utjecajem alkohola.

Teme
Novi Beograd Srbija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
