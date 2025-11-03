Evo koja je država po izvješću EK najviše napredovala prema EU

Crna Gora jedna je od zemalja koja je uključena u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA). To, kako se navodi u izvješću, omogućava njezinim financijskim institucijama da sudjeluju u SEPA shemama plaćanja, što olakšava transfere u eurima i otvara put smanjenju troškova i vremena obrade.