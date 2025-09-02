Oglas

Grlić Radman: Hrvatska i Crna Gora na putu prema "skorom" rješavanju spornih pitanja

Hina
02. ruj. 2025. 14:58
Zagreb - Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlic Radman u Vladi RH sastao se danas s ministrom vanjskih poslova Crne Gore Filipom Ivanovicem.
Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska i Crna Gora „idu u smjeru rješavanja” otvorenih pitanja nakon „dobrih razgovora” premijera i šefova diplomacija dviju država, ocijenio je u utorak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Hrvatski ministar u utorak je sudjelovao na Bledskom strateškom forumu gdje je održao i niz bilateralnih susreta. Dan ranije u slovenskom gradiću bilateralno su se sastali premijer Andrej Plenković i njegovog crnogorski kolega Milojko Spajić, a Gordan Grlić Radman nazvao je te razgovore „dobrima”, kao i svoj susret s crnogorskim ministrom vanjskih poslova. 

„Idemo u smjeru rješavanja” otvorenih pitanja te „imamo njihovu spremnost i obećanje” da ćemo ih „vrlo skoro riješiti”, rekao je Grlić Radman. 

Hrvatski šef diplomacije naveo je da je dio tih otvorenih pitanja ne samo bilateralne, nego i univerzalne naravi, poput odštete hrvatskim državljanima koji su bili zatočeni u Morinju te promjene imena bazena koji nosi ime jednog od čuvara u tom zloglasnom logoru. 

Podgorica i Zagreb moraju riješiti i pitanje povratka školskog broda Jadran, a na agendi su i granična pitanja, naglasio je ministar. 

On se na Bledu susreo i s egipatskim i jordanskim šefovima diplomacije, kao i s Karen Pierce, posebnom britanskom izaslanicom za zapadni Balkan te Florianom Hahnom, državnim tajnikom za političke poslove pri njemačkom ministarstvu vanjskih poslova.

Grlić Radman u izjavi novinarima također je najavio da ovaj mjesec odlazi u bilateralne posjete Jordanu i Siriji. 

Crna Gora Gordan Grlić Radman Hrvatska

