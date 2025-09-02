Grlić Radman: Hrvatska i Crna Gora na putu prema "skorom" rješavanju spornih pitanja

Hrvatski ministar u utorak je sudjelovao na Bledskom strateškom forumu gdje je održao i niz bilateralnih susreta. Dan ranije u slovenskom gradiću bilateralno su se sastali premijer Andrej Plenković i njegovog crnogorski kolega Milojko Spajić, a Gordan Grlić Radman nazvao je te razgovore „dobrima”, kao i svoj susret s crnogorskim ministrom vanjskih poslova.