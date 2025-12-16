Predstavnik srpske tvrtke misteriozno umro u Moskvi. Obavještajne službe hitno informirale Vučića

N1

Blic je objavio da je u Moskvi 17. studenoga preminuo Radomir Kurtić, predstavnik Jugoimporta SDPR-a. List navodi da je smrt sumnjiva te da je o tome obaviješten predsjednik Aleksandar Vučić, dok ruske službe do danas nisu dostavile forenzička izvješća.

„Vojne sigurnosne službe i BIA dostavile su predsjedniku Republike Srbije izvješće o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimporta SDPR-a u Moskvi. Smrt je nastupila 17. studenoga 2025. godine, na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzička izvješća ruskih vlasti, koja nisu dobile“, objavio je Blic.

Dodaje se da je Radomir Kurtić u Moskvi bio u svom drugom mandatu kao predstavnik Jugoimporta SDPR-a.

„Komisija Jugoimporta SDPR-a obišla je urede u Moskvi i tom je prilikom utvrdila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i tvrdi diskovi s računala“, navodi Blic.

Prema pisanju lista, istražni organi Ruske Federacije nisu dostavili nikakve službene informacije o događaju Veleposlanstvu Republike Srbije i predstavništvu Jugoimporta SDPR-a u Moskvi, kao ni sigurnosnim službama u Republici Srbiji.

„Predsjednik Srbije je na sastanku s predstavnicima sigurnosnih službi i Jugoimporta SDPR-a poručio da ne smijemo nikoga optuživati dok ne dobijemo čvrste dokaze, ali da moramo zahtijevati dobivanje svih potrebnih informacija od predstavnika ruske države i ruske državne sigurnosti“, stoji u tekstu.